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      Законопроект 1210 заставит промышленников пересматривать бюджет и сокращать персонал

      71 Читати новину українською
      Александр Герасимчук
      Александр Герасимчук / ingok.metinvestholding.com

      Законопроект 1210 заставит промышленников пересматривать планы модернизации производства и сокращать персонал.

      Об этом заявил в эфире 24 канала гендиректор Ингулецкого ГЗК Александр Герасимчук.

      "Мы вынуждены уже сейчас просматривать на 2020 год наши бюджеты и те планы, которые мы разработали: планы модернизации и эффективного управления персоналом. Те наши достижения за прошедшие годы, в частности завоевание рынков останутся за скобками, поскольку разница высокая – в 8-9 раз наши конкуренты платят меньше. И это скажется на себестоимости продукции. Что такое себестоимость – возможность участвовать на определенных рынках", – отметил Александр Герасимчук.

      Горно-обогатительные предприятия и металлургические компании Украины встревожены налоговыми инициативами властей. По словам промышленников, из-за попыток парламентариев принять изменения в Налоговый кодекс страны налоговая нагрузка на добычу руды вырастет в 4 раза. То есть, выпускать продукцию при условии повышения рентных платежей и двойного налогообложения продуктов переработки станет невыгодно.

      blog_ava
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      Теги: Металлургия Налоговый кодекс Налоги
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