Законопроект 1210 заставит промышленников пересматривать бюджет и сокращать персонал

Законопроект 1210 заставит промышленников пересматривать планы модернизации производства и сокращать персонал.

Об этом заявил в эфире 24 канала гендиректор Ингулецкого ГЗК Александр Герасимчук.

"Мы вынуждены уже сейчас просматривать на 2020 год наши бюджеты и те планы, которые мы разработали: планы модернизации и эффективного управления персоналом. Те наши достижения за прошедшие годы, в частности завоевание рынков останутся за скобками, поскольку разница высокая – в 8-9 раз наши конкуренты платят меньше. И это скажется на себестоимости продукции. Что такое себестоимость – возможность участвовать на определенных рынках", – отметил Александр Герасимчук.

Горно-обогатительные предприятия и металлургические компании Украины встревожены налоговыми инициативами властей. По словам промышленников, из-за попыток парламентариев принять изменения в Налоговый кодекс страны налоговая нагрузка на добычу руды вырастет в 4 раза. То есть, выпускать продукцию при условии повышения рентных платежей и двойного налогообложения продуктов переработки станет невыгодно.