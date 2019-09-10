Законопроект об импичменте: как на него реагируют нардепы

Верховная Рада приняла законопроект о процедуре смещения с поста президента. Отныне досрочно освободить гаранта станет легче. Но от начала рассмотрения нардепы раскритиковали проект закона. Что не понравилось оппозиции – читайте дальше.

Свою первую полную пленарную неделю нардепы начали с рассмотрения законопроекта об импичменте. Так хотел сам президент.

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Как сказал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, этим Зеленский демонстрирует преданность своему слову.

Это демонстрирует то, что он готов получить те же равные условия по привлечению президента, как института, к ответственности,

– подчеркнул Стефанчук.

В то же время во фракции "Европейская Солидарность" напомнили, что процедуру импичмента урегулировали еще в предыдущем созыве. А именно – в законопроекте "О временных следственных комиссиях", который Владимир Зеленский так и не подписал. Нардеп от "Европейской Солидарности" заявил, что закон об импичменте уже принят и нужно лишь две минуты, чтобы президент подписал закон 1098.



Как происходит импичмент президента / Инфографика 24 канала

В партии "Слуга народа" объяснили, что хотят отдельный закон. Но избавиться от президента не станет легче, чем раньше, потому что процедура долгая и нереалистичная. Такое мнение разделяют в партии Святослава Вакарчука "Голос".

Это не законопроект, а сборник, в который вошли статьи Конституции. Это сборник, в который вошли отдельные положения регламента, но на самом деле – это лишь фасадная реформа, которая не меняет ничего,

– высказался нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

А вот соратники Тимошенко вообще предложили снять с президента неприкосновенность. Так нардеп из партии "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что этот закон не о равенстве, мол, президент остается неприкосновенным.



В партии "Слуга народа" объяснили, что хотят отдельный закон

Несмотря на долгую прелюдию перед голосованием, большинство фракций в первом чтении нажали зеленую кнопку. Но в "Слуге народа", пользуясь монобольшинством, приняли его в обход процедур. Без второго чтения, из-за чего другие фракции не смогли внести в него поправки.

Дайте возможность к этому законопроекту народным депутатам внести поправки. В том числе и у меня есть поправки к этому законопроекту, которые я хотел бы внести письменно в этот комитет,

– сообщил нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.

А вот в партии Зеленского нарушений регламента не увидели. Галина Янченко объяснила, что это не является нарушением регламента, поскольку зал принял решение принять законопроект за основу и в целом.

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Фактически этот законопроект просто детализирует процедуру импичмента, предусмотренную в Конституции: определяет состав ВСК, статус специального прокурора и следователей, которые будут вести расследование.