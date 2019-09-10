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      Лише фасадна реформа, що не змінює нічого, – нардеп з "Голосу" розгромив закон про імпічмент

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      Верховна Рада ухвалила законопроєкт про процедуру усунення з поста президента. Відтепер дочасно звільнити гаранта стане легше. Але від початку розгляду нардепи розкритикували проєкт закону. Що не сподобалося опозиції – читайте далі.

      Свій перший повний пленарний тиждень нардепи почали із розгляду законопроєкту про імпічмент. Так хотів сам президент.

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      Як сказав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, цим Зеленський демонструє відданість своєму слову.

      Це демонструє те, що він готовий отримати ті самі рівні умови щодо притягнення президента як інституції до відповідальності,
      – підкреслив Стефанчук.

      Натомість у фракції " Європейська Солідарність" нагадали, що процедуру імпічменту врегулювали ще у попередньому скликанні. А саме – у законопроєкті "Про Тимчасові слідчі комісії", який Володимир Зеленський так і не підписав. Нардеп від "Європейської Солідарності" заявив, що закон про імпічмент вже ухвалений і потрібно лише дві хвилини, аби президент підписав закон 1098.


      Як відбувається імпічмент президенту / Інфографіка 24 каналу

      У партії "Слуга народу" пояснили, що хочуть окремий закон. Але позбавитися президента не стане легше, ніж раніше, бо процедура довга і нереалістична. Таку думку поділяють у партії Святослава Вакарчука "Голос".

      Це не законопроєкт, а збірник, в який увійшли статті Конституції. Це збірник, у який увійшли окремі положення регламенту, але насправді – це лише фасадна реформа, яка не змінює нічого,
      – висловився нардеп від "Голосу" Роман Лозинський.

      А от соратники Тимошенко взагалі запропонували зняти з президента недоторканність. Так нардеп з партії "Батьківщина" Сергій Власенко заявив, що цей закон не про рівність, мовляв, президент залишається недоторканним. 


      У партії "Слуга народу" пояснили, що хочуть окремий закон

      Попри довгу прелюдію перед голосуванням, більшість фракцій у першому читанні натиснули зелену кнопку. Але у "Слузі народу", користуючись монобільшістю, ухвалили його в обхід процедур. Без другого читання, через що інші фракції не змогли внести до нього поправки.

      Дайте можливість до цього законопроєкту народним депутатам внести поправки. Зокрема і я маю поправки до цього законопроєкту, які хотів би внести письмово до цього комітету,
      – повідомив нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.

      Натомість у партії Зеленського порушень регламенту не побачили. Галина Янченко пояснила, що це не є порушенням регламенту, бо зал ухвалив рішення прийняти законопроєкт за основу і в цілому.

      Читайте також: Закон про імпічмент: що це означає і чи буде він дієвим

      Фактично цей законопроєкт просто деталізує процедури імпічменту, передбачену у Конституції: визначає склад ТСК, статус спеціального прокурора та слідчих, які вестимуть розслідування.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Слуга народу Імпічмент Володимир Зеленський Європейська солідарність Руслан Стефанчук
      Джерело: 24 канал
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