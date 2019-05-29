Законопроект об импичменте президента внесли в Раду

Законопроект об импичменте президента внес в Верховную Раду заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, документ зарегистрирован в парламенте 29 мая, но пока текст проекта не обнародован на сайте Рады.

Ранее о намерении внести в парламент закон об импичменте заявили в команде президента Владимира Зеленского, однако пока этого не сделали.

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"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Ведь нам президент обещал, что этот проект закона будет. Мы никак не можем дождаться от президента этого законопроекта", – сказал Гончаренко.

27 мая спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе. По словам Парубия, в Зеленского было время до среды, 29 мая, чтобы подать свой проект закона.

Что такое импичмент?

Это процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.