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      Законопроект об импичменте президента внесли в Раду

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      Алексей Гончаренко заявил, что внес в Раду законопроект об импичменте
      Алексей Гончаренко заявил, что внес в Раду законопроект об импичменте / Dumskaya.net

      Законопроект об импичменте президента внес в Верховную Раду заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, документ зарегистрирован в парламенте 29 мая, но пока текст проекта не обнародован на сайте Рады.

      Ранее о намерении внести в парламент закон об импичменте заявили в команде президента Владимира Зеленского, однако пока этого не сделали.

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      "Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Ведь нам президент обещал, что этот проект закона будет. Мы никак не можем дождаться от президента этого законопроекта", – сказал Гончаренко.

      27 мая спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе. По словам Парубия, в Зеленского было время до среды, 29 мая, чтобы подать свой проект закона.

      Что такое импичмент?
      Это процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента –  как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Алексей Гончаренко Законодательство Импичмент Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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