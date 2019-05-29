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      Законопроект про імпічмент президента внесли у Раду

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      Олексій Гончаренко заявив, що вніс у Раду законопроект про імпічмент
      Олексій Гончаренко заявив, що вніс у Раду законопроект про імпічмент / Dumskaya.net

      Законопроект про імпічмент президента вніс у Верховну Раду заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка", нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, документ зареєстрований у парламенті 29 травня, але поки що текст проекту не оприлюднений на сайті Ради.

      Раніше про намір внести у парламент закон про імпічмент заявили у команді президента Володимира Зеленського, проте поки що цього не зробили.

      Читайте також: У Зеленського пояснили, де законопроекти про імпічмент та зняття недоторканності

      "Я сьогодні подав свій проект закону про імпічмент. Адже нам президент обіцяв, що цей проект закону буде. Ми ніяк не можемо дочекатись від президента цього законопроекту", – сказав Гончаренко.

      27 травня спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Рада розгляне законопроект про імпічмент президента на цьому тижні. За словами Парубія, в Зеленського був час до середи, 29 травня, щоб подати свій проект закону.

      Що таке імпічмент? Це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Імпічмент Законодавство Олексій Гончаренко Президент України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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