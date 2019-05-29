Законопроект про імпічмент президента внесли у Раду

Законопроект про імпічмент президента вніс у Верховну Раду заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка", нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, документ зареєстрований у парламенті 29 травня, але поки що текст проекту не оприлюднений на сайті Ради.

Раніше про намір внести у парламент закон про імпічмент заявили у команді президента Володимира Зеленського, проте поки що цього не зробили.

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"Я сьогодні подав свій проект закону про імпічмент. Адже нам президент обіцяв, що цей проект закону буде. Ми ніяк не можемо дочекатись від президента цього законопроекту", – сказав Гончаренко.

27 травня спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Рада розгляне законопроект про імпічмент президента на цьому тижні. За словами Парубія, в Зеленського був час до середи, 29 травня, щоб подати свій проект закону.

Що таке імпічмент? Це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.