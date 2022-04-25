Законов о запрете Московского патриархата пока принимать не будут: Стефанчук объяснил почему

Недавно в парламент внесли законопроект о запрете УПЦ Московского патриархата в Украине. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что сейчас это решение может расколоть общество.

Стефанчук рассказал, что вопрос о запрете долго обсуждался в рамках политических фракций и групп. Но в результате договорились, что во время войны УПЦ Московского патриархата запрещать не будут.

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Запрет УПЦ Московского патриархата может породить еще больше предателей

В Верховной Раде решили, что запрет УПЦ Московского патриархата может не только расколоть общество, но и дать толчок появлению внутренних коллаборантов в государстве.

Мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество. Любой закон, который вносится в Верховную Раду и раскалывает общество, дает толчок появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве. Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой,

– заявил Стефанчук.

Он отметил, что с Московским патриархатом будут разбираться после победы Украины. Так же как и с псевдопатриотами, которые всю жизнь рассказывали, как любят Украину, а с первыми выстрелами бежали из Киева в более спокойные города или за границу.

Мы посмотрим, кто и как себя вел во время войны. <...> Сегодня уникальный шанс – все сняли свои маски. В жизни человека есть так называемые пограничные ситуации. Так вот, война является той пограничной ситуацией, которая сегодня всем показывает – кто есть кто, срывает вуали со всех: с патриотов, с пророссийских политиков. И общество может реально видеть, кто за Украину, а у кого есть какие-то другие намерения,

– добавил глава ВР.

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