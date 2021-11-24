З вуст міського голови пролунало, що велика кількість аварій там стаються, бо "дороги в місті хороші". Мовляв, тому й ганяють ними харків'яни безбожно.

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Заклик мера Харкова

Ігор Терехов назвав ще одну причину. За його словами, місцеві харківські патрульні вже на пам'ять знають номери усіх місцевих мажорів, тому й не зупиняють їх. Це провокує мажорів до ще безрозсуднішої поведінки за кермом.

Тому харківський мер і закликає поліцію перекинути до міста патрульних з сусідніх регіонів, щоб вони (без знання місцевих реалій) допомогли б тих місцевих мажорів вгамувати.

Звісно, заклик про підсилення харківських колег патрульними з інших регіонів начебто ж абсолютно очевидний навіть не фахівцям. Ба більше, цей заклик виявився ще й дуже актуальним.

Не тільки тому, що харківські "копи", як виявилось, "погрузли" в корупції (якщо вірити меру), але й тому, що в Харкові тих патрульних банально не вистачає.

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У місті – просто катастрофічна кількість тих, хто останнім часом звільнився з лав поліції. Чомусь немає серед українців охочих працювати в шаленому графіку та з ризиком для життя лише за 13 тисяч гривень.

Відзначимо! Лише упродовж 2021 року в Харкові звільнилося понад 100 правоохоронців.

Відповідно патрульні машини зараз банально "простоюють". Тобто і техніка є, і бензину вдосталь, але людей не вистачає. Заступати на чергування і патрулювати харківські вулиці, щоб підтримувати там гідний рівень безпеки, просто нікому.

Куницького зупинили за порушення ПДР

Зі смішного, яке насправді дуже сумне, в Харкові нардепа від "Слуги народу" зупинили за порушення правил дорожнього руху – мовиться про Porsche Panamera Олександра Куницького.

"Слугу" Куницького зупинила поліція: дивіться відео з інстаграму нардепа

Не порівнюватимемо вартість цього автомобіля і зарплату депутата. Адже зараз мовиться про інше. Цей нардеп порушив в Харкові правила, коли поспішав на виїзне засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності щодо ситуації з безпекою руху в Харкові.

Народний обранець мав би допомогти Харкову розв'язати проблеми, натомість сам їх Харкову і створив. Цей депутат дуже яскраво і красномовно проілюстрував власним прикладом, чому мажори на "люксових тачках" дозволяють собі порушувати правила.

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Це тому, що ті всі наші мажори, а також чиновники і можновладці, абсолютно щиро вважають, що правила і закони писали не для них. А також – що то нехай прості українці дотримуються тих правил, а їм, мовляв, можна цього не робити, бо вони вищі за все це…