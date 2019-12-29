Закревская об освобождении экс-беркутовцев: Это дело не доведут до конца никогда

Евгения Закревская, адвокат семей Героев Небесной Сотни в деле о расстрелах во время Революции Достоинства, негативно отреагировала на освобождение пятерых бывших спецназовцев отряда "Беркут". Она, в частности, не видит никаких вариантов, как в дальнейшем расследовать это дело. Заметим, что ее в течение 5 лет слушали в Святошинском райсуде Киева.

Как подчеркнула Закревская после судебного заседания по экс-беркутовцам, вследствие такого решения фактически остановится судебное следствие в Святошинском районном суде города Киева, пишет УНИАН.

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Теперь суду присяжных в Святошинском райсуде нужно будет установить факт того, что экс-"беркутовцы" являются отсутствующими в Украине и остановить судебное следствие по причине отсутствия обвиняемых,

– добавила правозащитница.

По ее словам, даже если изменить законодательство и проводить заочное судопроизводство, то все равно это дело не будет доведено до конца, поскольку заочное судопроизводство "означает начинать все сначала, то есть не довести это дело до конца никогда".

Также Закревская сообщила, что намерена оставаться в помещении суда, чтобы получить хоть короткое постановление суда об освобождении экс-беркутовцев. Вместе с ней в зале суда находятся несколько потерпевших-родственников убитых на Майдане участников Революции Достоинства.

К слову, перед судебным заседанием по экс-беркутовцам прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса относительно расстрелов на Институтской. Новыми же прокурорами стали Сергей Куцый, Виталий Субботин и Александр Шеваленко. Последние ранее не принимали никакого участия в расследованиях по расстрелам.

Интересно, что адвокаты потерпевших просили об отводе новых прокуроров, но судья отказала им в этом. Кроме того, адвокаты Героев Небесной сотни ранее выступали против включения экс-беркутовцев в списки на обмен.

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