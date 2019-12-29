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      Закревська про звільнення ексберкутівців: Цю справу не доведуть до кінця ніколи

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      Євгенія Закревська / "Новое время"

      Євгенія Закревська, адвокатка родин Героїв Небесної Сотні у справі про розстріли під час Революції Гідності, негативно відреагувала на звільнення п’ятьох колишніх спецпризначенців загону "Беркут". Вона, зокрема, не бачить жодних варіантів, як надалі розслідувати цю справу. Зауважимо, що її впродовж 5 років слухали у Святошинському райсуді Києва.

      Як наголосила Закревська після судового засідання щодо ексберкутівців, внаслідок такого рішення фактично зупиниться судове слідство у Святошинському районному суді міста Києва, пише УНІАН.

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      Тепер суду присяжних у Святошинському райсуді потрібно буде встановити факт того, що екс-"беркутівці" є відсутніми в Україні та зупинити судове слідство з причини відсутності обвинувачуваних,
      – додала правозахисниця.

      За її словами, навіть, якщо змінити законодавство та проводити заочне судочинство, то все одно цю справу не буде доведено до кінця, оскільки заочне судочинство "означатиме починати все спочатку, тобто не довести цю справу до кінця ніколи".

      Також Закревська повідомила, що має намір залишатися у приміщенні суду, щоб отримати хоч коротку ухвалу суду щодо звільнення ексберкутівців. Разом із нею в залі суду перебувають декілька потерпілих-родичів вбитих на Майдані учасників Ревоюції Гідності.

      До слова, перед судовим засіданням щодо ексберкутівців прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу щодо розстрілів на Інститутській. Новими ж прокурорами стали Сергій Куций, Віталій Суботін і Олександр Шеваленко. Останні раніше не брали жодної участі у розслідуваннях щодо розстрілів. 

      Цікаво, що адвокати потерпілих просили про відвід нових прокурорів, але суддя відмовила їм у цьому. Крім того, адвокати Героїв Небесної сотні раніше виступали проти включення ексберкутівців у списки на обмін.

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      Теги: Новини України Новини політики Беркут Обмін полоненими Революція Гідності Судді
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