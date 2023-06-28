Еще 14 мая около полуночи правоохранители на улице Петлюры во Львове задержали водителя Jeep Compass. Специальное устройство показало, что в его крови было 0,37% алкоголя на тот момент. Однако впоследствии, 21 июня, в Железнодорожном суде мужчину оправдали "в связи с его пребыванием в состоянии крайней нужды".
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Выпил лекарство, но раздалась тревога
Собственно, "крайней потребностью" был тот факт, что "правонарушитель" болеет гипертонической болезнью, поэтому и вынужден употреблять спиртосодержащие лекарства. В тот вечер он уже выпил медикаменты, но раздалась воздушная тревога, поэтому он сел за руль, чтобы отвезти себя и детей в укрытие.
Как раз по окончании опасности, когда он возвращался домой, его задержали сотрудники полиции.
Поскольку его (водителя – 24 Канал) несовершеннолетний сын во время воздушных тревог боится находиться в квартире, имеет панические атаки и одышки… Для обеспечения безопасных условий пребывания членам своей семьи он был вынужден уехать с детьми в ближайшее укрытие. После окончания воздушной тревоги он был остановлен сотрудниками полиции,
– говорится в постановлении суда.
Мужчина также заявил в суде, что занимается перевозкой товаров, то есть его работа связана с управлением транспортом. И она к тому же является его единственным источником заработка.
Дело судьи Тандыра
Следует упомянуть к этой теме, что в конце мая этого года бывший председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко. Сразу в СМИ появились сообщения о том, что он якобы был пьян на момент ДТП.
В то же время адвокаты Алексея Тандыра и сам судья – это отрицают. В том случае, если суд решит снять обвинения за его возможное пребывание под хмельком, реальный тюремный срок для Тандыра сократится на несколько лет.