Закрылся последний избирательный участок за рубежом – в Сан-Франциско

На избирательном участке в Сан-Франциско завершилось голосование граждан Украины на президентских выборах в 6:00 утра по Киеву. Участок начал свою работу в воскресенье в 18:00.

На данном участке зарегистрированы украинцы, проживающие в 12 американских штатах. В общем их количество составляет почти 24000 человек.

Читайте также: Выборы президента Украины 2019: официальные результаты

Стоит отметить, что это один из самых многочисленных участков, находящихся за рубежом.

Участок расположен в помещении генерального консульства Украины по адресу 530 Bush Street, Suite 402, San Francisco.

По последним данным с участка №900091 на 17:00 по местному времени (03:00 по Киеву) там проголосовали всего 348 человек из более чем 23636 зарегистрированных избирателей.

Отмечается, что значительное количество избирателей не смогла реализовать ССВО избирательное право по ряду причин, частые из которых: просроченный загранпаспорт и отсутствие в списках избирателей.

Пока еще нет окончательных данных о количестве украинцев, проголосовавших на участке в Сан-Франциско, как и нет данных о результатах голосования.

Всего в США размещены четыре избирательных участка, образованные на постоянной основе – в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. Все они расположены в помещениях дипломатических учреждений Украины – посольстве и консульских отделах, что является требованием украинского законодательства.

Участки будут принимать граждан Украины из всех 50-ти американских штатов, а также островных государств, таких как Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго.

Читайте также: Выборы президента Украины 2019: сколько украинский проголосовало

По данным ЦИК, всего в заграничном избирательном округе сформировано 101 участковую комиссию. Украинцы голосовали в 72 странах мира.

Наибольшее количество участков сформировано в Германии, их там 5. По четыре – в США, Польше, Италии, по три участка образованы в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты по соображениям безопасности.

Напомним, что первым зарубежным избирательным участком где завершилось голосование стал участок в столице Австралии Канберре. Он закрылся в 11:00 по киевскому времени.