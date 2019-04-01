Закрилась остання виборча дільниця за кордоном – у Сан-Франциско

На виборчій дільниці у Сан-Франциско завершилося голосування громадян України на президентських виборах о 6 годині ранку за Києвом. Дільниця розпочала свою роботу в неділю о 18:00.

На даній дільниці зареєстровані українці, які проживають у 12 американських штатах. Загалом їхня кількість становить 24 тисячі осіб.

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Варто наголосити, що це одна з найбільш численних дільниць, які перебувають за кордоном.

Наразі ще немає даних про кількість українців, які проголосували на дільниці у Сан-Франциско, як і немає даних щодо результатів голосування.

Загалом у США розміщено чотири виборчих дільниці, утворені на постійній основі – у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго й Сан-Франциско. Всі вони розташовані у приміщеннях дипломатичних установ України – посольстві та консульських відділах, що є вимогою українського законодавства.

Дільниці прийматимуть громадян України з усіх 50-ти американських штатів, а також острівних держав, таких як Антигуа і Барбуда й Тринідад і Тобаго.

За даними ЦВК, загалом у закордонному виборчому окрузі сформовано 101 дільничну комісію. Українці голосували у 72 країнах світу.

Найбільша кількість дільниць сформована у Німеччині, їх там 5. По чотири – у США, Польщі, Італії, по три дільниці утворені в Канаді, Іспанії та Туреччини. У Росії всі дільниці для голосування закриті з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що першою закордонною виборчою дільницею де завершилося голосування стала дільниця у столиці Австралії Канберрі. Вона закрилася об 11 годині за київським часом.