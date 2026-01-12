В сети писали, что в Киеве и области массово закрываются супермаркеты: что говорят в компаниях

В сети появилась информация о том, что в Киеве и области массово закрываются супермаркеты "АТБ", "Аврора" и "Сильпо" и "NOVUS" из-за отсутствия электроэнергии, поскольку генераторы не выдерживают нагрузки.

Впрочем, эта информация не соответствует действительности. 24 Канал собрал подробности по этому поводу.

Будут ли закрывать супермаркеты в Киеве и области?

Пресс-служба "Авроры" в комментарии 24 Каналу сообщила, что магазины сети работают в штатном режиме, и что информация, которая распространяется в соцсетях относительно массового закрытия, не соответствует действительности.

Так, действительно могут быть временные закрытия отдельных торговых точек, если генератор или другой источник питания вышел из строя. Однако это скорее точечная ситуация, которая не несет массовый характер,

– сообщили в компании.

В "NOVUS" обнародовали сообщение, в котором сообщили о том, что их команда действительно оказалась в трудном положении из-за перебоев с электроснабжением, поэтому некоторые магазины могут временно не работать.

"Команда NOVUS делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу магазинов и быть рядом с вами... Просим вас заранее проверять актуальный график работы по ссылке по ссылке", – добавили в сети магазинов.

Пресс-служба "АТБ" в комментарии 24 Каналу назвала подобные сообщения в сети фейком и манипуляцией, поскольку на сегодня ситуация остается под контролем, все магазины обеспечены генераторами.

То, что все магазины закрываются и не будут работать, это фейк. И это неправда. Компания работает в штатном режиме. Все магазины обеспечены дизельными генераторами. Безусловно, работать сложно в таких условиях, потому что свет отключается на достаточно долго, но магазины так или иначе работают и будут работать,

– отметили там.

Какие ситуация со светом в столице и области?