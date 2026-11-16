Решение Эстонии закрыть границу с Россией с 1 декабря приведет к приостановке автобусного сообщения и автомобильных грузоперевозок. Компании вынуждены возвращать деньги за билеты и срочно менять логистику.

Как сообщает ERR, железнодорожный пограничный пункт в Нарве с эстонской стороны временно останется открытым исключительно для ввоза стратегического сырья. В то же время для автомобильного пассажирского и грузового сообщения проезд будет полностью перекрыт.

Автобусные перевозчики отменяют рейсы

Наиболее ощутимым ударом новые ограничения станут для автобусных компаний, которые до сих пор выполняли рейсы в Санкт-Петербург и планировали расширение маршрутов.

Компания Ecolines, недавно получившая от Министерства регионального развития и сельского хозяйства Эстонии лицензию на линию Таллинн – Москва, в настоящее время оценивает масштабы изменений для своей сети.

Нам придется немного подождать и подумать, что это будет означать для нас. Ведь это означает не только возвращать людям деньги за билеты, это сильно влияет на всю логистику. Нам нужно перенаправить наш транспорт, всю логистическую сеть, а там же работают люди – водители, персонал,

– сказала председатель правления Ecolines Элис Ковалева.

Другой большой оператор, Lux Express, заявил, что перенесет закрытие пунктов пропуска практически без убытков.

На рейсы, отправляющиеся после 1 декабря, то есть после даты запланированного закрытия границы, продано чуть более 2000 билетов. Но с возможностью закрытия границы мы были вынуждены считаться уже с 2022 года. Поэтому мы этот риск просчитывали,

– рассказал член правления Lux Express Ингмар Роос.

Грузовые потоки идут в обход

Отмечается, что сектор коммерческих грузовых перевозок несет меньшие потери из-за того, что большинство операторов уже переориентировались на другие маршруты. За время полномасштабной войны количество эстонских перевозчиков на российском направлении сократилось с 500 до около 50.

Если посмотреть на пропускную способность грузовиков на пограничных переходах Лухамаа и Койдула, то там за сутки проходит около десяти машин. Те немногие, кто еще ездит, ездят через латвийские пограничные переходы. Потому что пропускная способность эстонской границы слишком мала,

– заявил генеральный секретарь Эстонской ассоциации международных перевозчиков Эрмо Перолайнен.

Как добавил Ингмар Роос, компания не планирует предпринимать попытки направлять пассажирские автобусы в Россию через территорию Латвии. По его словам, власти Латвии не выдают новые разрешения на перевозки и не продлевают действие старых документов.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна выразил надежду, что соседние балтийские страны также синхронизируют свои действия и перекроют сообщение с государством-агрессором для усиления санкционного давления.

Напомним, что Эстония полностью закроет границу с Россией уже с 1 декабря. Поводом для такого решения стала попытка устроить российскую диверсию на оборонном предприятии Threod Systems, специализирующемся на производстве беспилотников.