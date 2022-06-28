Это большая проблема, – Коваленко назвал трудности, возникшие при условии закрытия неба Западом

Россия в последние дни цинично обстреливает украинские города десятками ракет. Поэтому в сети снова подняли вопрос, сможет ли Запад закрыть небо над Украиной. Эксперты же говорят, что это повлекло бы за собой определенные трудности.

Трудности с закрытием неба над Украиной

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он говорит, что это может решить проблему от ракетных обстрелов, но локально .

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По его словам, когда власти обращались в страны НАТО, чтобы они закрыли небо над Украиной, эксперт относился к этому скептическому.

Почему? Ибо нужно понимать, что закрытие воздушного пространства ПВО другого государства – это большой риск именно для той страны, над которой закрывают небо. Ведь мы также используем самолеты, истребители или какое-нибудь ракетное оружие, и эта ПВО могла воспринимать нашу авиацию за вражескую,

– объяснил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что у нас есть советские самолеты и истребители, а они – стандарты НАТО. Поэтому эти страны могли бы воспринимать нашу авиацию враждебными объектами.

Также, по его словам, большая проблема была бы с уничтожением ракетного оружия, которым обстреливали территорию Украины.

"Ведь когда вражеская ракета залетает на территорию Украины, то ПВО наша или натовская должна ее перехватить. Если бы это делали совместно, то не воспринимали бы те страны ракеты нашей ПВО за вражеские , и мы их аналогично?", - спрашивает эксперт.

Коваленко уверен, что эти трудности решались бы не так-то просто.

А если говорить о предоставлении только комплексов ПВО, то возникает другая проблема – это интеграция современной западной ПВО в нашу систему советской ПВО. Это достаточно сложный процесс,

– добавил он.

NASAMS могут помочь Украине

Коваленко отметил, что норвежско-американские ракетные комплексы NASAMS могут работать отдельно и локально, их не нужно интегрировать в ПВО. В то же время они могут защищать районы, города или области, над которыми бы не работало наше ПВО.

По словам эксперта, нам нужно как можно больше такого вооружения. Использование этих комплексов отлично подошло бы для защиты, например, Харьковской области.

Эффективность уничтожения ракет врага нашими ПВО растет , в частности по сравнению с февралем-мартом 2022 года. Но на сегодняшний день ни одно ПВО не дает 100% гарантии уничтожения вражеского объекта,

– подытожил он.

Александр Коваленко о ракетных обстрелах и трудностях закрытия неба: