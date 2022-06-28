Труднощі з закриттям неба над Україною

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він каже, що це може вирішити проблему від ракетних обстрілів, але локально.

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За його словами, коли влада зверталася до країн НАТО, щоб вони закрили небо над Україною, експерт ставився до цього скептичного.

Чому? Бо треба розуміти, що закриття повітряного простору ППО іншої держави – це великий ризик саме для тієї країни, над якою закривають небо. Адже ми також використовуємо літаки, винищувачі чи якусь ракетну зброю, і ця ППО могла сприймати нашу авіацію за ворожу,

– пояснив експерт.

Коваленко наголосив, що ми маємо радянські літаки та винищувачі, а вони – стандартів НАТО. Тому ці країни могли б сприймати нашу авіацію за ворожі об’єкти.

Також, за його словами, велика проблема була б зі знищенням ракетної зброї, якою обстрілювали територію України.

"Адже коли ворожа ракета залітає на територію України, то ППО наша або натівська мала б її перехопити. Якби це робили спільно, то чи не сприймали б ті країни ракети нашої ППО за ворожі, і ми їхні аналогічно?", – запитує експерт.

Коваленко впевнений, що ці труднощі вирішувалися б не так просто.

А якщо говорити про надання лише комплексів ППО, то тут виникає інша проблема – це інтеграція сучасної західної ППО в нашу систему радянської ППО. Це досить складний процес,

– додав він.

NASAMS можуть допомогти Україні

Коваленко зазначив, що норвезько-американські ракетні комплекси NASAMS можуть працювати окремо та локально, їх не треба інтегрувати в нашу ППО. Водночас вони можуть захищати райони, міста чи області, над якими б не працювала наша ППО.

За словами експерта, нам потрібно якомога більше такого озброєння. Використання цих комплексів чудово підійшло б для захисту, наприклад, Харківської області.

Ефективність знищення ракет ворога нашими ППО зростає, зокрема в порівнянні з лютим-березнем 2022 року. Але на сьогодні жодна ППО не дає 100% гарантії знищення ворожого об’єкту,

– підсумував він.

Олександр Коваленко про ракетні обстріли та труднощі закриття неба: