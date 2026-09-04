Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Что планирует сделать Украина с российским воздушным пространством?

Издание отмечает, что за комментариями украинского военно-политического руководства стоит четко рассчитанный план разместить вблизи российских аэропортов такое количество беспилотников, чтобы временные остановки превратились в полное прекращение полетов. Украинские военные обещают избегать атак на гражданские самолеты, зато расширяют операцию "Ковер", которая вынуждает авиадиспетчеров систематически приостанавливать взлеты и посадки.

Это уже не просто повторение отдельных, спорадических сообщений о чрезвычайных ситуациях; это переход к постоянному давлению, направленному на парализацию гражданского воздушного движения в европейской части Российской Федерации,

– отмечает Сергей Братчук.

По данным аналитической компании Osprey Flight Solutions, в августе количество украинских беспилотников в российском воздушном пространстве достигло пикового значения – около 16 тысяч единиц. Из-за постоянного приближения дронов в августе ежедневно временно закрывались в среднем 32 российских аэропорта, в частности в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга. Риски для гражданских судов дополнительно возрастают из-за лихорадочной работы российской противовоздушной обороны и массовой подмены GPS-сигналов.

На фоне этой угрозы израильская авиакомпания El Al еще в конце июня приостановила полеты между Тель-Авивом и Москвой, а индийская Air India изменила свой маршрут в обход территории России. Впоследствии об отмене части рейсов и корректировке расписания объявили турецкая Pegasus и эмиратская Flydubai. Согласно данным аналитического сервиса Flightradar24, начиная с 1 сентября авиаперевозчики отменяют в среднем 86 рейсов в день.

Ситуация в воздушном пространстве становится все более сложной. Вероятно, это лишь вопрос времени, когда, согласно статистике, в этой зоне конфликта и вокруг нее произойдет еще одно катастрофическое событие. Суть в том, что если вы делаете то, что делает Россия, это приводит к сбиванию самолетов,

– подчеркивает главный специалист по разведке Osprey Flight Solutions Мэтт Бори.

Напомним, Украина все активнее использует дальнобойные средства для нанесения ударов по целям в России, что создает проблемы не только для военных объектов, но и для гражданской авиации. Политолог Игорь Чаленко отметил, что длительные ограничения работы российского воздушного пространства могут затруднить авиасообщение, логистику и нанести ущерб экономике.

Однако российская авиационная отрасль и без того находится в сложном положении из-за санкций, нехватки запчастей и проблем с топливом. Каждая атака также может изматывать российскую ПВО и создавать дополнительные трудности для нефтепереработки и оборонной промышленности.