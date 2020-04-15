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      Закрытие пунктов пропуска на границе Украины: объяснения ГПСУ

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      Україна закриває ще 10 пунктів пропуску / ДПСУ

      Кабмин Украины распорядился закрыть еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой. Это позволит усилить меры борьбы с распространением коронавируса в Украине.

      Об этом в комментарии сайту 24 канала сказал помощник главы ГПСУ – пресс-секретарь Андрей Демченко.

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      Указанные Правительством пункты пропуска прекратят работу сразу после того, как будут внесены изменения в распоряжение Кабинета министров "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и пресечения в них пешеходного сообщения" от 13 марта 2020 года.

      Решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска взвешено и, что важно, согласовано со смежными странами, - акцентирует внимание Демченко. – Большинство пунктов фактически не функционировали, так как на тех направлениях наши соседи закрыли границу. Поэтому мы не могли там ни выпускать, ни принимать граждан Украины или других государств. Исключение лишь – пункт Паланка на границе с Молдовой, который фунционировал с обеих сторон.

      Таким образом, в Украине временно закрытыми будут 125 пунктов пропуска, а действующими останутся 105, из которых 18 – автомобильные, уточнил пресс-секретарь ГПСУ.

      Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил на заседании Правительства, что закрытие еще 10 пунктов пропуска – "шаг к повышению мер безопасности на время карантина". А министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такое решение "обусловлено высоким уровнем распространения COVID-19 в соседних государствах".

      Какие пункты пропуска на границе закроют:

      • "Устилуг"
      • "Смильница"
      • "Грушев"
      • "Угринов"
      • "Кельменцы"
      • "Солотвино"
      • "Бронница"
      • "Сокиряны"
      • "Паланка"
      • "Новые Трояны"

      Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут работать:

      • "Ягодин"
      • "Краковец"
      • "Ужгород"
      • "Тиса"
      • "Дякове"
      • "Порубное"
      • "Староказачье"
      • "Рени"
      • "Могилев-Подольский"
      • "Гоптовка"
      • "Юнаковка"
      • "Бачевск"
      • "Сеньковка"
      • "Меловое"
      • "Новые Яриловичи"
      • "Славутич"
      • "Выступовичи"
      • "Доманово"


      Карантинные блокпосты / Инфографика 24 канала

      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Карантин в Украине 2020 Госпогранслужба
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