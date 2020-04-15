Закрытие пунктов пропуска на границе Украины: объяснения ГПСУ
Кабмин Украины распорядился закрыть еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой. Это позволит усилить меры борьбы с распространением коронавируса в Украине.
Об этом в комментарии сайту 24 канала сказал помощник главы ГПСУ – пресс-секретарь Андрей Демченко.
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Указанные Правительством пункты пропуска прекратят работу сразу после того, как будут внесены изменения в распоряжение Кабинета министров "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и пресечения в них пешеходного сообщения" от 13 марта 2020 года.
Решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска взвешено и, что важно, согласовано со смежными странами, - акцентирует внимание Демченко. – Большинство пунктов фактически не функционировали, так как на тех направлениях наши соседи закрыли границу. Поэтому мы не могли там ни выпускать, ни принимать граждан Украины или других государств. Исключение лишь – пункт Паланка на границе с Молдовой, который фунционировал с обеих сторон.
Таким образом, в Украине временно закрытыми будут 125 пунктов пропуска, а действующими останутся 105, из которых 18 – автомобильные, уточнил пресс-секретарь ГПСУ.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил на заседании Правительства, что закрытие еще 10 пунктов пропуска – "шаг к повышению мер безопасности на время карантина". А министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такое решение "обусловлено высоким уровнем распространения COVID-19 в соседних государствах".
Какие пункты пропуска на границе закроют:
- "Устилуг"
- "Смильница"
- "Грушев"
- "Угринов"
- "Кельменцы"
- "Солотвино"
- "Бронница"
- "Сокиряны"
- "Паланка"
- "Новые Трояны"
Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут работать:
- "Ягодин"
- "Краковец"
- "Ужгород"
- "Тиса"
- "Дякове"
- "Порубное"
- "Староказачье"
- "Рени"
- "Могилев-Подольский"
- "Гоптовка"
- "Юнаковка"
- "Бачевск"
- "Сеньковка"
- "Меловое"
- "Новые Яриловичи"
- "Славутич"
- "Выступовичи"
- "Доманово"
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