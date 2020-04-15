Закрытие пунктов пропуска на границе Украины: объяснения ГПСУ

Кабмин Украины распорядился закрыть еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой. Это позволит усилить меры борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Об этом в комментарии сайту 24 канала сказал помощник главы ГПСУ – пресс-секретарь Андрей Демченко.

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Указанные Правительством пункты пропуска прекратят работу сразу после того, как будут внесены изменения в распоряжение Кабинета министров "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и пресечения в них пешеходного сообщения" от 13 марта 2020 года.

Решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска взвешено и, что важно, согласовано со смежными странами, - акцентирует внимание Демченко. – Большинство пунктов фактически не функционировали, так как на тех направлениях наши соседи закрыли границу. Поэтому мы не могли там ни выпускать, ни принимать граждан Украины или других государств. Исключение лишь – пункт Паланка на границе с Молдовой, который фунционировал с обеих сторон.

Таким образом, в Украине временно закрытыми будут 125 пунктов пропуска, а действующими останутся 105, из которых 18 – автомобильные, уточнил пресс-секретарь ГПСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил на заседании Правительства, что закрытие еще 10 пунктов пропуска – "шаг к повышению мер безопасности на время карантина". А министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такое решение "обусловлено высоким уровнем распространения COVID-19 в соседних государствах".

Какие пункты пропуска на границе закроют:

"Устилуг"

"Смильница"

"Грушев"

"Угринов"

"Кельменцы"

"Солотвино"

"Бронница"

"Сокиряны"

"Паланка"

"Новые Трояны"

Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут работать:

"Ягодин"

"Краковец"

"Ужгород"

"Тиса"

"Дякове"

"Порубное"

"Староказачье"

"Рени"

"Могилев-Подольский"

"Гоптовка"

"Юнаковка"

"Бачевск"

"Сеньковка"

"Меловое"

"Новые Яриловичи"

"Славутич"

"Выступовичи"

"Доманово"



Карантинные блокпосты / Инфографика 24 канала