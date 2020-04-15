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      Закриття пунктів пропуску на кордоні України: пояснення ДПСУ

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      Україна закриває ще 10 пунктів пропуску / ДПСУ

      Кабмін України розпорядився закрити ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою. Це дозволить посилити заходи боротьби з розповсюдженням коронавірусу в Україні.

      Про це в коментарі сайту 24 каналу сказав помічник голови ДПСУ – прессекретар Андрій Демченко.

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      Вказані Урядом пункти пропуску припинять роботу одразу після того, як будуть внесені зміни в розпорядження Кабінету міністрів "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення" від 13 березня 2020 року.

      Рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску зважене і, що важливо, узгоджене із суміжними країнами, – акцентує увагу Демченко. – Більшість пунктів фактично не функціонували, осільки на тих напрямках наші сусіди закрили кордон. Тому ми не могли там ні випускати, ні приймати громадян України чи інших держав. Виняток лише – пункт Паланка на кордоні з Молдовою, який фунціонував з обох боків.

      Таким чином, в Україні тимчасово закритими будуть 125 пунктів пропуску, а діючими залишаться 105, з яких 18 – автомобільні, уточнив прессекретар ДПСУ.

      Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Уряду, що закриття ще 10 пунктів пропуску – "крок до підвищення заходів безпеки на час карантину". А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив, що таке рішення "обумовлене високим рівнем поширення COVID-19 у сусідніх державах".

      Які пункти пропуску на кордоні закриють:

      • "Устилуг"
      • "Смільниця"
      • "Грушів"
      • "Угринів"
      • "Кельменці"
      • "Солотвино"
      • "Бронниця"
      • "Сокиряни"
      • "Паланка"
      • "Нові Трояни" 

      Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюватимуть:

      1. "Ягодин"
      2. "Краківець"
      3. "Ужгород"
      4. "Тиса"
      5. "Дякове"
      6. "Порубне"
      7. "Старокозаче"
      8. "Рені"
      9. "Могилів-Подільський"
      10. "Гоптівка"
      11. "Юнаківка"
      12. "Бачівськ"
      13. "Сеньківка"
      14. "Мілове"
      15. "Нові Яриловичі"
      16. "Славутич"
      17. "Виступовичі"
      18. "Доманове"


      Карантинні блокпости / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини України Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба
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