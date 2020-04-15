Закриття пунктів пропуску на кордоні України: пояснення ДПСУ
Кабмін України розпорядився закрити ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою. Це дозволить посилити заходи боротьби з розповсюдженням коронавірусу в Україні.
Про це в коментарі сайту 24 каналу сказав помічник голови ДПСУ – прессекретар Андрій Демченко.
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Вказані Урядом пункти пропуску припинять роботу одразу після того, як будуть внесені зміни в розпорядження Кабінету міністрів "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення" від 13 березня 2020 року.
Рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску зважене і, що важливо, узгоджене із суміжними країнами, – акцентує увагу Демченко. – Більшість пунктів фактично не функціонували, осільки на тих напрямках наші сусіди закрили кордон. Тому ми не могли там ні випускати, ні приймати громадян України чи інших держав. Виняток лише – пункт Паланка на кордоні з Молдовою, який фунціонував з обох боків.
Таким чином, в Україні тимчасово закритими будуть 125 пунктів пропуску, а діючими залишаться 105, з яких 18 – автомобільні, уточнив прессекретар ДПСУ.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Уряду, що закриття ще 10 пунктів пропуску – "крок до підвищення заходів безпеки на час карантину". А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив, що таке рішення "обумовлене високим рівнем поширення COVID-19 у сусідніх державах".
Які пункти пропуску на кордоні закриють:
- "Устилуг"
- "Смільниця"
- "Грушів"
- "Угринів"
- "Кельменці"
- "Солотвино"
- "Бронниця"
- "Сокиряни"
- "Паланка"
- "Нові Трояни"
Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюватимуть:
- "Ягодин"
- "Краківець"
- "Ужгород"
- "Тиса"
- "Дякове"
- "Порубне"
- "Старокозаче"
- "Рені"
- "Могилів-Подільський"
- "Гоптівка"
- "Юнаківка"
- "Бачівськ"
- "Сеньківка"
- "Мілове"
- "Нові Яриловичі"
- "Славутич"
- "Виступовичі"
- "Доманове"
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