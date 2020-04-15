Закриття пунктів пропуску на кордоні України: пояснення ДПСУ

Кабмін України розпорядився закрити ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою. Це дозволить посилити заходи боротьби з розповсюдженням коронавірусу в Україні.

Про це в коментарі сайту 24 каналу сказав помічник голови ДПСУ – прессекретар Андрій Демченко.

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Вказані Урядом пункти пропуску припинять роботу одразу після того, як будуть внесені зміни в розпорядження Кабінету міністрів "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення" від 13 березня 2020 року.

Рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску зважене і, що важливо, узгоджене із суміжними країнами, – акцентує увагу Демченко. – Більшість пунктів фактично не функціонували, осільки на тих напрямках наші сусіди закрили кордон. Тому ми не могли там ні випускати, ні приймати громадян України чи інших держав. Виняток лише – пункт Паланка на кордоні з Молдовою, який фунціонував з обох боків.

Таким чином, в Україні тимчасово закритими будуть 125 пунктів пропуску, а діючими залишаться 105, з яких 18 – автомобільні, уточнив прессекретар ДПСУ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Уряду, що закриття ще 10 пунктів пропуску – "крок до підвищення заходів безпеки на час карантину". А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив, що таке рішення "обумовлене високим рівнем поширення COVID-19 у сусідніх державах".

Які пункти пропуску на кордоні закриють:

"Устилуг"

"Смільниця"

"Грушів"

"Угринів"

"Кельменці"

"Солотвино"

"Бронниця"

"Сокиряни"

"Паланка"

"Нові Трояни"

Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюватимуть:

"Ягодин" "Краківець" "Ужгород" "Тиса" "Дякове" "Порубне" "Старокозаче" "Рені" "Могилів-Подільський" "Гоптівка" "Юнаківка" "Бачівськ" "Сеньківка" "Мілове" "Нові Яриловичі" "Славутич" "Виступовичі" "Доманове"



Карантинні блокпости / Інфографіка 24 каналу