Закрытое небо, оружие и членство в ЕС: литовский политик рассказал о защите Украины от России

Литва – страна, которая задолго до начала войны в Украине привыкла к агрессивным заявлениям России. Однако полномасштабное вторжение в Украину заставило ее более активно реагировать на угрозы.

Как в Литве реагируют на объявленную Россией войну и что могут сделать, чтобы помочь Украине остановить агрессивную Москву – в эксклюзивном интервью сайту 24-го канала рассказал литовский политик Лауринас Кащюнас.

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Российские угрозы странам Балтии и членство в НАТО

Разговор с главой Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом журналисты сайта 24 канала записали буквально перед тем, как литовский Сейм единогласно поддержал резолюцию по обеспечению беспилотной зоны над Украиной.

Российские политики уже заявляют, что не нужно останавливаться на вторжении в Украину, нужно расширять агрессию и на другие европейские страны, в частности, Литву. Как Литва реагирует на подобные заявления?

Знаете, это уже не в первый раз. Даже до войны в Украине россияне всегда давали понять, что балтийские страны являются их целью. Мы к этому привыкли.

С моей точки зрения, Литва воспринимает это так. У нас есть типично агрессивный сосед. Россия не знает, где начинаются и заканчиваются ее границы. Это создает дилемму безопасности для нее и заставляет к жестоким действиям. Таких, как агрессия против Украины. Мы все знаем, рядом с кем мы живем.



Лауринас Кащюнас активно выступает за закрытие неба над Украиной / Фото с фейсбук-страницы

Но у Литвы ситуация несколько отличается от украинской, да?

Да, Литва является членом НАТО. У нас есть 5 статья, которая говорит, что здесь один за всех и все за одного (по статье 5 Североатлантического договора, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападениям на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению – 24 канал) .

Это важно. Это не только статья. Она базируется на военном потенциале разных стран. Мы хотели бы усилить архитектуру сдерживания и обороны в нашем регионе. Мы начинаем это делать. У нас есть постоянное присутствие США, присутствие подразделений НАТО. Потому у нас другая ситуация.

Россия знает, что такое НАТО. Один уважаемый дипломат из Альянса, сказал, что видел немало российских лидеров, но никто из них не хотел бы опробовать 5 статью.

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Сопротивление Украины и реакция Запада

Теперь об Украине. Большие российские войска, способные воевать, уже в Украине. И вы приняли бой, вы останавливаете и уничтожайте их. Вы производите фантастическую работу! Никто из аналитиков даже не ожидал, что вы будете настолько яростно сопротивляться и воевать.

Мы, литовцы, конечно, знали, кто такие украинцы, но Западный мир нам не верил. Вы уже нанесли россиянам столь масштабный ущерб, что сейчас они даже теоретически не могут открыть второй фронт. Особенно против стран НАТО.

На это у них просто не хватит возможности. Это было бы возможно, если бы они захватили Украину через несколько дней, как планировалось ранее. Но они, очевидно, не могут воевать по другим направлениям.

Поэтому да, вы сражаетесь не только за вашу страну, ваши семьи, ваши дома. Украинцы воюют и за нас тоже. Я это знаю и этим восхищаюсь . Мы все это знаем.

Поэтому я продолжаю давить на наше правительство, чтобы оно продолжало больше делать для Украины. Больше оружия, еще больше оружия – это самое малое, что мы можем сделать для вас.

Изменяет ли сейчас война в Украине контекст безопасности в Европе?

Конечно. Это откат в 20 век. Концепт конца истории, сформированный Фрэнсисом Фукуямой, уже отжил свое. Думаю, Европа это понимает. Теперь нам нужно искать новые инструменты сопротивления агрессорам, пытающимся оккупировать твою страну. Конечно, это шок и грандиозные изменения.

Думаю, теперь уже закончились все эти Russia-verstehers. У нас уже есть сокрушительные санкции против России и в дальнейшем они будут только усиливаться. Они будут поражать не только тех людей, которые принимают решение в России. Они будут поражать само развитие России. Будут большие вызовы и перемены.

Для стран Балтии также очень важно, что Беларусь потеряла свою независимость. Если Россия и дальше будет развертывать свои войска и сделает их присутствие там постоянным, для нас это будет означать превращение в Западный Берлин времен Холодной войны.

Граница с Беларусью превращается в границу с Россией. Это значит, что мы будем заперты этим соседством. Поэтому мы нуждаемся в большем присутствии войск НАТО, чтобы сдерживать их. Поэтому белорусский фактор очень важен для нас.

О Беларуси и действиях Лукашенко

То есть вы не воспринимаете Беларусь как отдельный фактор риска. Теперь вы воспринимаете ее как часть России?

Да. Я уже озвучивал наши медиа: мы должны прекратить говорить о Беларуси, как о независимой стране. Лукашенко продал ее суверенность. Россия гарантировала ему выживание хотя бы на несколько лет. Он отдал независимость и разрешил использовать свою территорию русским войскам.

Если бы не белорусские объекты и ракеты, Киев бы не оказался сегодня под таким давлением российских войск. Поэтому да, разговоры о независимой Беларуси завершились.



Лукашенко продал суверенность Беларуси, уверен политик / Фото Getty Images

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Агрессия России и возможное наступление на страны Балтии

Учитывая, что о логичности решений у руководства России уже речь не идет, есть ли у вас план действий на случай, если они все же отважятся открыть второй фронт и начнут агрессию против вашей страны?

Конечно. У нас есть средства сдерживания и обороны, у нас есть национальные войска, у нас есть присутствие войск НАТО. В настоящее время в Литве уже базируются подразделения американских войск. Мы проводим обучение. Конечно, мы готовимся.

Разведка НАТО очень мощная. Напомню, что они еще несколько месяцев назад предупреждали о реальной угрозе происходящего. Мало кто в это верил. Потому что думали, что в 21 веке это невозможно. Но если Россия или Беларусь будут двигаться в сторону начала агрессии против стран НАТО, против стран Балтии – мы будем об этом знать.

Членство Украины в ЕС и военная помощь

Украина благодарна вашей стране за ту поддержку, которую мы сейчас получаем. Но, по вашему мнению, что еще Европа, в частности Балтийские страны, могут сделать, чтобы помочь Украине остановить Россию?

Мы стараемся делать все, что от нас зависит. Сейчас мы стараемся ускорить предоставление Украине статуса страны кандидата на вступление в ЕС. Это не остановит войну, но это даст мотивацию для украинцев и продемонстрирует, что вы являетесь частью Европы и ее цивилизации. И дальше вы будете полноправным членом ЕС.



Литва поддерживает членство Украины в ЕС / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Следующая вещь, которую мы можем совершить – оружие, оружие и еще раз оружие. Я полностью поддерживаю идею закрытия неба над Украиной. Проблема в том, что Литва как страна не имеет достаточно ресурсов, чтобы сделать это. Для этого требуются радары, самолеты, ракеты. Все необходимое оборудование имеют более крупные страны НАТО.

Литва может многое говорить и кричать о необходимости закрытого неба, но мы не можем закрыть его самостоятельно. Но мы стараемся убеждать других. Вы знаете, что США уже направили в Украину еще одну поддержавшую вас партию вооружения. Это хорошие новости.

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Надеюсь, что это вооружение будет способствовать тому, что из Украины каждый день будет поступать все больше хороших новостей.