Из закрытой для перелетов Беларуси в Ровно транспортировали украинца

В ночь на субботу, 5 июня, в Украину из Беларуси вернули жителя Ровно. Он находился в Минске на лечении.

Глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль отметил, что мужчина не мог попасть домой из-за отмены авиасообщения.

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Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ровно Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии из-за серьезных проблем со здоровьем,

– написал глава ОГА.

Чиновник отметил, что жителя Ровно доставили в Украину с помощью реанимобиля.



Из Беларуси в Ровно транспортировали украинца / Фото из Фейсбука Виталия Коваля

Украина закрыла небо для Беларуси: главное

25 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. А с 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются. Это решение принял Кабмин 25 мая. Ранее между странами выполнялось 65 рейсов в неделю.

Также запрещено осуществление полетов в белорусском воздушном пространстве украинскими авиакомпаниями. Такие ограничения ввели после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

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