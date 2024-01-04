Служба внутреннего аудита Минобороны Украины провела проверку закупки специальных наушников, выявив риски неэффективного расходования средств. По результатам аудита, победитель тендера предложил одинаковые цены на разные модели наушников, что могло привести к закупке по завышенным ценам.

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Контроль за закупками

Как отмечают в ведомстве, уже приняли меры для проверки предложений победителя аукциона. В частности, провели мониторинг рыночных цен и провели переговоры, что позволило снизить стоимость товара и избежать лишних расходов бюджетных средств.

Принятые меры позволили предотвратить неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен из бюджета,

– заявляют в министерстве.

Благодаря активной позиции МО удалось не только сэкономить деньги, но и обеспечить армию качественными средствами индивидуальной защиты. Все 15 тысяч единиц спецнаушников уже на складах и готовы к отправке на передовую.

Обратите внимание! Собственно, тендер проходил на платформе Prozorro, объявлен он был на сумму почти 310 миллионов гривен и был разделен на 5 лотов. Победителем объявили ООО "МИК", которое предложило 51,3 миллиона гривен по части лотов. Впоследствии цена в результате переговоров была снижена, что и привело к экономии средств.

Коррупция в Минобороны

Еще в январе прошлого года разразился скандал, получивший название "яйца по 17 гривен", вокруг Министерства обороны и закупок. Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян рассказала недавно о ходе расследования.

По ее словам, должностным лицам, ответственным за соответствующие закупки, уже были вручены подозрения. Важно, что в феврале 2024 года истекает срок досудебного расследования по данному уголовному производству.

Кроме того, летом 2023 года разразился скандал из-за возможной закупки ведомством летних курток по цене зимних для бойцов Вооруженных Сил. Выявили вероятную растрату средств журналисты-расследователи.

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В то же время в Верховной Раде предлагают приравнять коррупцию к государственной измене и утвердить наказание до 15 лет тюрьмы за нарушение закона.

Критики инициативы подчеркивают: в случае принятия закона коррупционными делами будет заниматься СБУ, а не антикоррупционные органы, поскольку речь идет о госизмене. Плохо это тем, что подвергает сомнению всю антикоррупционную систему, которую Украина выстраивала после 2014 года.