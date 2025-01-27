Закупки для ВСУ могут быть заблокированы из-за юридической коллизии, – Безрукова

Контрактирование боеприпасов и поставки через Агентство оборонных закупок (АОЗ) от 27 января может быть заблокировано. Это может произойти из-за юридической коллизии, которая возникла в связи с решением министра обороны Украины Рустема Умерова о непродлении контракта с Мариной Безруковой и назначении на должность главы АОЗ Рустема Жумадилова, который также возглавляет "Государственного оператора тыла".

Об этом "Радио Свобода" 27 января заявила сама Марина Безрукова, информирует 24 Канал.

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"С 9 часов, скорее всего, контрактирование, поставки могут быть заблокированы, потому что мы стали в юридическую коллизию, когда сейчас я не могу выполнять свои обязанности, поскольку есть определенные регистрационные действия. Новоназначенный ТВО тоже вряд ли может выполнять свои обязанности, поскольку его назначение противоречит закону, уставу, и вообще на самом деле имеем юридический блок. Я не знаю, зачем это было сделано, это очень странная ситуация", – заявила Безрукова.

По ее словам, сейчас сложно спрогнозировать последствия таких решений министра обороны. Безрукова считает, что эта ситуация может негативно сказаться на отношениях с партнерами Украины за рубежом.

Мы будем советоваться с юристами, мы будем советоваться с безопасностью. Но ситуация абсолютно ужасная. Меня на самом деле единственное, что беспокоит, – это каким образом из нее выйти правильно и каким образом мы можем вернуть это в правильную юридическую плоскость, чтобы не останавливать процессы контрактирования и поставки, чтобы не ставить под угрозу действия мои как руководителя агентства... Это очень серьезная репутационная потеря, очень серьезная,

– сказала чиновница.

Кроме этого, Безрукова утверждает, что министр Умеров публично на совещаниях поддерживал ее деятельность на должности и не высказывал претензий к качеству работы.

"На самом деле, ни разу, глаза в глаза, не было сказано ко мне никаких претензий со стороны министра Умерова. Я, честно говоря, просто хочу с ним поговорить глаза в глаза по-мужски, потому что, если я на самом деле его не устраиваю, то почему он об этом мне не скажет в глаза? Почему не поговорит? Почему прячется?" – говорит Безрукова.

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что военное ведомство не будет продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также пообещал наказать "всех, кто провалил работу" по оборонным закупкам.

Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства из Наблюдательного совета. По словам Умерова, перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время, а директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов, который возглавляет "Государственного оператора тыла". Сам Жумадиов подтвердил, что согласился стать новым директором Агентства оборонных закупок.

22 января наблюдательный совет Агентства оборонных закупок министерства обороны Украины заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства Мариной Безруковой сроком на 1 год. 21 января наблюдательный совет АОЗ сообщил, что его члены единогласно приняли решение о продлении контракта с Мариной Безруковой.

После этого журналистка и член Общественного антикоррупционного совета при МОУ Татьяна Николаенко сообщила, что министерство обороны не согласовало это решение наблюдательного совета, при том, что, по ее словам, МОУ и не должно было бы его согласовывать, отметили журналисты проекта расследований Радио Свобода "Схемы".