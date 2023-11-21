Закупки продуктов для войск пытаются сорвать, – Минобороны

Министерство обороны Украины заявило, что закупки продуктов для войск пытаются сорвать. Ведомство обратилось в правоохранительные органы.

1 и 2 ноября на платформе электронных закупок Prozorro Минобороны Украины объявило о проведении упрощенной закупки пищевых продуктов для украинской армии. В одной из областей был выставлен лот на покупку еды.

Смотрите также Генераторы по завышенной стоимости: в военной части Черниговской области обнаружили нарушения

Закупку еды для военных пытались сорвать

Одна компания-участник, соревновавшаяся за лот закупки пищевых продуктов, с 2016 года вообще не осуществляла какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ее банковские счета были закрыты, а документы на подтверждение квалификационных критериев отсутствуют. Кроме этого, у компании были самые высокие цены, поэтому Минобороны отклонило их предложение. Однако в ответ компания подала в суд и заблокировала процесс определения победителей.

В МОУ убеждены, что подобная деятельность свидетельствует о том, что компания приняла участие в торгах с целью сорвать процесс своевременной поставки на первый квартал 2024 года.

МОУ обратилось в полицию

В Минобороны сообщили, что обратились к правоохранителям с заявлением о совершенном уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Ведомство отметило, что закупки по питанию в Министерстве обороны – открыты. Любая компания может предложить предложения. После аукциона документы участников рассматриваются и если они не отвечают квалификационным требованиям, такой участник отклоняется.

Уже были случаи, когда отдельные компании злоупотребляли принципами открытости и прибегали к манипуляциям украинским законодательством. Однако такие судебные иски не были успешными. Отмечаю, Министерство будет жестко, в рамках закона, реагировать на подобные попытки атак на публичные закупки для нужд ВСУ,

– сказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

К слову, Министерство выявило признаки использования подобной "схемы" и по другим лотам. Министерство готовит заявления в правоохранительные органы по всем случаям, чтобы остановить злоупотребления и своевременно провести закупки в интересах государства.