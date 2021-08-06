Закупки "Нафтогаза" вне ProZorro заслуживают внимания правоохранителей, – "слуга народа"

Народный депутат Алексей Мовчан заявил, что инициатива исполнительного директора группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера отказаться от системы ProZorro при закупках компании НАК "Нафтогаз Украины" вызывает вопрос о его соответствии занимаемой должности.

Об этом нардеп написал в фейсбуке, комментируя инициативу стороны Ватерландера отказаться от системы ProZorro при проведении некоторых закупок. "Тот факт, что "Нафтогаз" в последнее время крупные закупки проводит вне системы ProZorro, отбирая участников в ручном режиме, заслуживает внимание общественности и правоохранительных органов", – отметил депутат.

По его словам, беспокойство также вызывает и тот факт, что Ватерландер утверждает, что игнорирование системы ProZorro это нормально, и критикует правление НАК за то, что оно как бы мешает проводить "трансформацию закупок".

"Как председатель подкомитета по вопросам публичных закупок комитета Верховной Рады я готов обсуждать проблемы закупок и искать законодательный способ их решения. Но обход системы – это не решение. Наблюдательные советы, которые сформированы по принципам OECD, не могут обходить другие принципы, которые проповедуют OECD, а именно прозрачность в закупках. Это нелогично и вызывает вопросы о соответствии их занимаемым должностям", – добавил "слуга народа".

Ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер заявил, что отказ компании от системы Prozorro объясняется необходимостью трансформации закупок.