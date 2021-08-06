Про це нардеп написав у фейсбуці, коментуючи ініціативу боку Ватерландера відмовитися від системи ProZorro при проведенні деяких закупівель. "Той факт, що "Нафтогаз" останнім часом великі закупівлі проводить поза системою ProZorro, відбираючи учасників в ручному режимі, заслуговує на увагу громадськості та правоохоронних органів", – зазначив депутат.

За його словами, занепокоєння також викликає і той факт, що Ватерландер стверджує, що ігнорування системи ProZorro це нормально, та критикує правління НАК за те, що воно наче заважає проводити "трансформацію закупівель".

"Як голова підкомітету із питань публічних закупівель комітету Верховної Ради я готовий обговорювати проблеми закупівель і шукати законодавчий спосіб їхнього вирішення. Але обхід системи – це не вирішення. Наглядові ради, які сформовано за принципами OECD, не можуть обходити інші принципи, які проповідують OECD, а саме прозорість у закупівлях. Це нелогічно і викликає запитання щодо відповідності їх займаним посадам", – додав "слуга народу".

Раніше виконавчий директор групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер заявив, що відмова компанії від системи Prozorro пояснюється необхідністю трансформації закупівель.