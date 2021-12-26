Закурил – плати 2 000 евро: в Испании ввели новые правила на пляжах

В Испании парламент принял решение о запрете курения на пляжах. Правонарушителей ждет немалый штраф – 2 тысячи евро. Полномочия вводить это решение в действие и наказывать получили местные муниципалитеты.

Как сообщают СМИ, причиной такого решения стало стремление очистить пляжи. Ведь из-за курильщиков песок буквально усеян окурками.

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На пляжах запретили и одноразовые пакеты

Новые правила относятся не только к курению: под запрет попали и одноразовые пакеты. Согласно инициативе люди могут возвращать обратно в магазины использованную тару.

Принятие документа инициировали "Зеленые". До этого петицию подписали около 283 тысяч человек. Кабмин Испании предлагал менее радикальный способ борьбы с загрязнением – просто пропагандировать чистоту пляжей.

Защита окружающей среды – один из приоритетов правительства

Еще раньше глава правительства Педро Санчес назвал именно защиту окружающей среды одним из первых приоритетов в своей работе. Более того, до 2050 года власти хотят сделать Испанию углеродно-нейтральной страной.

Такое решение – не новое для Испании. Запрет на курение на пляжах уже действует в Барселоне и на Канарских островах. Похожая инициатива также действует на Сардинии и на юге Франции, однако Испания стала первой страной Европы, где закон действует на общенациональном уровне.

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Что известно о ситуации с туризмом в Испании на фоне пандемии:

По словам премьера, в Испании планируют сделать обязательным ношение масок под открытым небом.

Более 80% населения были вакцинированы, поэтому страна избежала значительного усиления карантинных ограничений.

Правительство ожидает, что количество иностранных туристов, которые приедут в страну в четвертом квартале, достигнет двух третей от уровня 2019 года.

Сейчас те, кто не вакцинирован и путешествует в туристических целях, не могут въезжать в Испанию.

Смотрите видео о вреде от курения: