Залез в российскую БМД, а там – сигареты, текила и сыр, – военный о мародерстве оккупантов

Россияне бросили свою БМД после того, как их разбили ВСУ. Наши защитники залезли внутрь, а там – украденные сигареты и алкоголь в мешках.

Об этом рассказал Евгений Межевикин, бывший командир танкового батальона 93 бригады Холодный Яр.

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Украденное имущество хоронили в БМД

Противник покинул позиции и бросил четвертую БМД со спаренной пушкой. Внутри электроника. Все на кнопочках. Межевекин решил ее завести, поэтому запрыгнул внутрь.

Машина современная, классная, но забита барахлом. Мешки. А в мешках то, что они намародерили. Сигареты – только "Мальборо" и "Лаки забастовка". Алкоголь: виски, текила,

– вспомнил военный.

Он рассмеялся, когда увидел, что возле механика-водителя лежит круг сыра, а еще наборы ключей, серебро, телефоны местных, которые забрали.

Важно – Оккупанты признались в изнасилованиях и поедании собак: