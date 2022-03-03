Железнодорожные компании ЕС будут бесплатно перевозить беженцев из Украины

Операторы поездов по всей Европе теперь предлагают бесплатный железнодорожный транспорт украинцам, вынужденным оставлять свои дома в поисках безопасности из-за кровавой войны, которую ведет Россия.

Граждане с украинским паспортом или ID-картой не будут платить за железнодорожные билеты в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию.

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Национальный железнодорожный перевозчик Германии Deutsche Bahn заявил, что готов добавить вагоны в поезда, курсирующие из Польши в Берлин, и, если нужно, запустить дополнительные поезда для увеличения пропускной способности,

– говорится в сообщении.

В настоящее время из Польши в Германию каждый день курсирует до 8 поездов дальнего сообщения Евросити, которые отправляются из Варшавы, Гданьска, Перемышля (города, расположенного на границе с Украиной), Кракова и Вроцлава.

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