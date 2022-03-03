Громадяни з українським паспортом або ID-карткою не будуть платити за залізничні квитки до Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Франції, Бельгії та Данії.

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Національний залізничний перевізник Німеччини Deutsche Bahn заявив, що готовий додати вагони в потяги, які курсують із Польщі до Берліна, і, якщо потрібно, запустити додаткові поїзди для збільшення пропускної здатності,

– йдеться у повідомленні.

Наразі з Польщі до Німеччини щодня курсує до 8 поїздів далекого сполучення Евросіті, які відправляються з Варшави, Гданська, Перемишля (міста, розташованого на кордоні з Україною), Кракова та Вроцлава.

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