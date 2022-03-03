Рютте, зокрема, назвав сучасні події – темними часами української історії. Але, попри це, Нідерланди наголошують, що їхні серця – з українцями.

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"Ми цінуємо мужність і відвагу українського народу"

Рютте зауважив, що Нідерланди цінують відвагу та хоробрість як українських військових, так і цивільного населення в боротьбі з російською агресією. Також цінують і дії президента Зеленського.

Ми хочемо сказати, що ми, ваші друзі в Нідерландах, підтримуємо вас. І ми підтримуватимемо вас і надалі, надаючи зброю, їжу та медикаменти. І запровадивши жорсткі санкції проти президента Росії Володимира Путіна та російської агресії. Адже ми є однією європейською сім'єю,

– підкреслив політик.

"Країни світу об'єдналися"

За словами Рютте, вільні демократичні країни по всьому світу об'єдналися для засудження російського нападу. Об'єдналися і в підтримці українського народу та відповіді агресору.

"Я вам обіцяю, що ваша рішучість стане нашою рішучістю, адже ця брутальна атака на демократію та свободу не має та не повинна досягти успіху. Ми – разом із вами. Слава Україні!", – підсумував прем'єр-міністра Нідерландів.

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