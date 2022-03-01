Місцеві депутати хочуть знати, чи хоча б хтось з нідерландських політиків і партій отримує фінансування з боку Росії. І якщо так, тоді як це взагалі відбувається.

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Все обговорювали у понеділок під час дебатів щодо ситуації в Україні. Більшість депутатів вважають доречною таку перевірку, якою має зайнятися місцева Рахункова палата.

Ідею провести розслідування підтримали майже всі місцеві політичні сили

Утім, представники ультраправої PVV (Партія свободи), яку очолює Гірт Вілдерс, та FVD ("Форум за демократію") з Тьєррі Боде, навпаки, утрималися від голосування на підтримку цього розслідування.

До речі, саме їх інколи критикують через симпатії до Росії, а пан Боде був одним з ініціаторів референдуму щодо асоціації Україна–ЄС у 2016 році.

Як опиратися окупанту / Інфографіка 24 канал

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