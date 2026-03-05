За экс-главу СБУ в Житомирской области внесен залог в размере 7 миллионов гривен, – ВАКС

За экс-начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко внесли залог в размере почти 7 миллионов гривен. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме при строительстве укрытий для самолетов.

Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Какой залог внесли за Владимира Компаниченко?

В четверг, 5 марта, Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-главы Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко, которого разоблачили на передаче взятки в 320 тысяч долларов.

Ранее суд установил залог для подозреваемого в размере 6 988 800 гривен. Сейчас его внесли, и несмотря на это экс-глава СБУ обязан выполнять определенные судом ограничения – не выезжать за пределы Житомирской области без разрешения, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

В Центре противодействия коррупции отметили, что перед началом заседания прокурор Офиса генпрокурора просил проводить рассмотрение апелляционных жалоб в закрытом режиме, объяснив это тем, что письмо СБУ по делу может представлять угрозу национальной безопасности.

Однако ранее генпрокурор публично критиковал ВАКС относительно меры пресечения для Компаниченко, поскольку суд определил якобы слишком малый залог для подозреваемого. При рассмотрении апелляции прокуроры сами настояли на проведении слушания в закрытом режиме.

Такая позиция прокуроров может свидетельствовать о попытке провести рассмотрение без публичности, чтобы общество не увидело их непрофессионализм в суде. Ведь одно дело – громко отчитываться о разоблачениях в соцсетях. И совсем другое – представлять доказательства не в "ручном" Печерском суде, а в Высшем антикоррупционном суде,

– отметили в ЦПД.

В чем подозревают Владимира Компаниченко?