Заложники войны: как болгарский корабль переживает блокаду в Мариуполе

Вторжение России заблокировало в порту Мариуполя несколько иностранных судов. Люди на них стали заложниками российской агрессии. Экипаж одного из судов – болгарской "Царевны" – после длительного блокирования вывезли в оккупированный россиянами Донецк. Среди членов экипажа есть украинцы.

О том, как русско-украинская война перевернула жизнь моряков на судне "Царевна" – в нашем материале.

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Как "Царевна" оказалась в Мариуполе

Балкер "Царевна" пришел в Мариуполь под загрузку – корабль должен был вести продукцию Метинвеста в Италию. "Это обычный рейс. "Царевна" и другие наши суда постоянно ходили в Мариуполь, перевозили грузы. Преимущественно – Метинвест. Подавляющее большинство грузов в порту Мариуполя – их продукция. Это был абсолютно обычный для нас визит", – рассказал 24 каналу владелец Даниэль Стефанов.

Болгарский балкер "Царевна" заблокирован в порту Мариуполя / Фото: vesselfinder.com

Однако начало полномасштабной агрессии заблокировало "Царевну", как и несколько других судов, в порту.

Как сообщили 24 каналу в МВД Украины, мариупольский порт является для россиян стратегическим объектом. Поэтому он был заблокирован российскими военными еще в первую неделю марта, в начале военных действий на территории Мариуполя. Вражеские силы рассчитывали использовать канал Мариупольского порта как путь пополнения боеприпасов и военного экипажа, воздушных военных сил из Крыма и территории России для обеспечения укрепления.

Украинские военные успели заминировать морской канал, и именно это продолжает помогать не потерять полностью Мариуполь, где уже погибли из-за атак десятки тысяч граждан,

– пояснили в ведомстве.

"Никто не пришел и не сказал, что корабль заблокирован. Но в порту идут бои. Выйти из порта невозможно. Никто не поднимался на наше судно. Пока с остальных судов были эвакуированы экипажи, наш оставался на корабле – 17 болгарских моряков и 3 украинца", – рассказал Стефанов 12 апреля.

Что происходило с "Царевной" во время боев

За эти почти 48 дней экипаж "Царевны", как сказал Стефанов, оказывался довольно близко к полю боя. Никто из экипажа не пострадал, однако, по словам владельца, находиться рядом с эпицентром боевых действий для моряков было сложно.

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Пострадавших на борту нет, все живы здоровы. Были попадания мелких обломков в корпус, но они не критичны. Запас продуктов и воды уже заканчивается. Но они еще есть, хватит где-нибудь на неделю. Они стоят. Ждут. На фоне ситуации в Мариуполе им жаловаться не на что – есть свет, вода, электроэнергия, прямой наводкой по ним не стреляют,

– рассказал Стефанов.

Кроме того, российские СМИ использовали наличие гражданских экипажей в порту, и запустили фейковые новости об "украинских националистах", удерживающих моряков в плену. В частности эти новости распространили болгарские медиа. После чего Министерство иностранных дел Болгарии должно опровергать эту информацию.

Было очень много фейков. Говорили, что судно взорвали, а экипаж погиб. Мы не понимаем, откуда эта информация. Говорили, что судно захвачено украинскими военными, что на борту была стрельба. Нам снова пришлось отрицать. На борту "Царевны" не было никого, кроме экипажа,

– говорит Стефанов.

Эвакуация экипажа "Царевны"

Все время, пока судно оставалось заблокированным, и болгарское правительство и Мальта, под флагом которой "Царевна" зашла в порт, вели переговоры по обеспечению "зеленого коридора" для эвакуации. Впрочем, результатов они не давали – с суши судно было заблокировано российскими военными.

13 апреля стало известно, что 14 членов экипажа "Царевны" российские военные вывезли на временно оккупированную территорию в Донецк. По данным МИД Болгарии, среди эвакуированных – один украинец, являющийся выпускником Военно-морской академии им. Никогда Вапцарова в Варне. Остальные члены экипажа, включая капитана, решили остаться на судне.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, россияне принудительно вывезли на территорию Донецка также 18 украинских моряков с судна под флагом Либерии. В плену в настоящее время находится около 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных в Мариуполе.

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"Мы ожидаем от государств, владелиц судов, помощи для успешного освобождения гражданских и продолжаем вести переговоры по спасению жизней", – отмечает украинское ведомство.