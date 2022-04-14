Про те, як російсько-українська війна перевернула життя моряків на судні "Царівна" – у нашому матеріалі.

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Як "Царівна" опинилась у Маріуполі

Балкер "Царівна" прийшов у Маріуполь під завантаження – корабель мав вести продукцію Метінвесту до Італії. "Це звичайний рейс. "Царівна" та інші наші судна постійно ходили до Маріуполя, перевозили вантажі. Переважно – Метінвесту. Переважна більшість вантажів у порту Маріуполя це їхня продукція. То був абсолютно звичайний для нас візит", – розповів 24 каналу власник "Царівни" Даніель Стефанов.

Болгарський балкер "Царівна" заблокований у порту Маріуполя / Фото: vesselfinder.com

Однак початок повномасштабної агресії заблокував "Царівну" , як і кілька інших суден, у порту.

Як повідомили 24 каналу у МВС України, маріупольський порт є для росіян стратегічним об'єктом. Тому його було заблоковано російськими військовими ще в перший тиждень березня, на початку військових дій на території Маріуполя. Ворожі сили розраховували використати канал Маріупольського порту, як шлях для поповнення боєприпасів та воєнного екіпажу, повітряних військових сил з Криму та території Росії для забезпечення укріплення.

Українські військові встигли замінувати морський канал, і саме це продовжує допомагати не втратити кінцево Маріуполь, де вже загинуло через атаки десятки тисяч громадян,

– пояснили у відомстві.

"Ніхто не прийшов і не сказав, що корабель заблоковано. Але в порту точаться бої. Вийти з порту неможливо. Ніхто не піднімався на наше судно. Поки з решти суден було евакуйовано екіпажі, наш залишався на кораблі – 17 болгарських моряків і 3 українці", – розповів Стефанов 12 квітня.

Що відбувалось із "Царівною" під час боїв

За ті майже 48 днів екіпаж "Царівни", як сказав Стефанов, опинявся доволі близько до поля бою. Ніхто з екіпажу не постраждав, однак, за словами власника, перебувати поруч з епіцентром бойових дій для моряків було емоційно складно.

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Постраждалих на борту немає, всі живі-здорові. Були влучення дрібних уламків у корпус, я дрібні пошкодження, але вони не критичні. Запасу продуктів і води вже закінчується. Але вони ще є, вистачить десь на тиждень. Вони стоять. Чекають. На тлі ситуації в Маріуполі їм скаржитися нема на що – є світло, вода, електроенергія, прямим наведенням по них не стріляють

, – розповів Стефанов.

Крім того, російські ЗМІ використали наявність цивільних екіпажів у порту, та запустили фейкові новини про "українських націоналістів", які утримують моряків у полоні. Зокрема, ці новини розповсюдили болгарські медіа. Після чого Міністерство закордонних справ Болгарії мусило спростовувати цю інформацію.

Було дуже багато фейків. Казали, що судно підірвали, а екіпаж загинув. Ми не розуміємо звідки ця інформація. Казали, що судно захоплене українськими військовими, що на борту була стрілянина. Нам знову довелося заперечувати. На борту "Царівни" не було нікого, окрім екіпажу,

– каже Стефанов.

Евакуація екіпажу "Царівни"

Весь час, поки судно лишалось заблокованим, і болгарський уряд, і Мальта, під прапором якої "Царівна" зайшла в порт, вели переговори щодо забезпечення "зеленого коридора" для евакуації. Втім, результатів вони не давали – з суші судно було заблоковане російськими військовими

13 квітня стало відомо, що 14 членів екіпажу "Царівни" російські військові вивезли на тимчасово окуповану територію у місто Донецьк. За даними МЗС Болгарії, серед евакуйованих – один українець, який є випускником Військово-морської академії ім. Ніколи Вапцарова у Варні. Інші члени екіпажу, включно із капітаном, вирішили залишитись на судні.

За даними омбудсменки Людмили Денісової, росіяни примусово вивезли на територію Донецька також 18 українських моряків з судна під прапором Ліберії. У їхньому полоні перебуває наразі близько 200 членів екіпажів кількох суден, що заблоковані у Маріуполі.

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"Ми очікуємо від держав, власниць суден, допомоги для успішного вивільнення цивільних і продовжуємо вести перемовини задля спасіння життів", - зазначає українське відомство.