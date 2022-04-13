Оборона Маріуполя

Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, ситуація є, була і залишається складною, але ключове – що місто залишається українським.

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Наші захисники сьогодні боряться й захищають не тільки Маріуполь, але й наше майбутнє та державу Україну. На жаль, це дуже важко, бо ворожі сили в декілька разів перевищують кількість захисників. Дуже важко триматися і коли хлопці кажуть, що ми зі сталі, але й вона має свою граничну міцність,

– розповів Бойченко.

Гуманітарна ситуація

Мер зазначив, що в місті складна гуманітарна ситуація, яку створили колаборанти з маріупольскої фракції ОПЗЖ разом з Росією. За його словами, саме ці політики коригували вогонь, який знищив усі інфраструктуру міста. Місто залишилося без води, електроенергії та зв'язку, до цього додалася ще й російська пропаганда, яку використовували, коли місцеві мешканці не мали жодної іншої інформації.

Евакуація з Маріуполя

Бойченко, наголосив, що евакуація розпочалась з перших днів березня, але ворожі сили не мали на меті випускати жодного маріупольця з міста. Вони здійснювали вогонь по локаціям, де збирали людей та знищив усі автобуси, якими мали вивозити людей.

На жаль, евакуація так і не відбулася, бо ворог не мав такої мети. В цей час наші мешканці на приватному транспорті хотіли виїжджати з міста і ЗСУ їх випускали, але коли вони доїжджали до першого блок-посту окупантів й ті казали, що нема команди когось випускати й повертали їх назад. Й російська пропаганда просувала наративи, що їх кинули та залишили,

– повідомив мер Маріуполя.

За його словами, тільки з 13 березня, коли увага всього світу була прикута до Маріуполя, відбулася евакуація приватним транспортом, станом на 13 березня 150 тисячам людей вдалося виїхати з міста. Але приблизно 120 тисяч маріупольців ще чекають на евакуацію. Навколо місто також люди потребують виїзду – їх близько 60 тисяч.

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