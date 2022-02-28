Мэр Мариуполя Вадим Бойченко выступил со срочным обращением к горожанам. Он рассказал об актуальной ситуации в городе.

"Мы боремся за нашу свободу"

По его словам, второй день подряд вражеская авиация наносит удары по мирному поселку Сартана и микрорайонам на Левом берегу. Есть жертвы среди мирных и разрушения.

Внимание Залпы орудий, обстрелы и авианалеты, – мэр Мариуполя о ситуации в городе

Однако есть сегодня и победа – вражеский самолет над Мариуполем был сбит.

Мы слышим залпы орудий, нас обстреливают и совершают авианалеты российские войска. Украинские военные делают все, чтобы защитить мирных,

– сказал он.

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Обстановка с продовольствием и обеспечением функционирования города

Мэр добавил, что в Мариуполе организовали работу по доставке зерна. Сегодня ночью уже запустили производство хлеба.

Спекли первую партию социального хлеба – 10 тонн,

– добавил Бойченко.

Через сети учебных заведений также обеспечили завоз социальной воды, которую можно получить бесплатно. А мариупольские предприниматели снабжают необходимым набором сети, чтобы были запасы продуктов. Также ими снабжаем военных.

Обращение мэра Мариуполя: смотрите видео