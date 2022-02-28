"Ми боремося за нашу свободу"
За його словами, другий день поспіль ворожа авіація завдає удари по мирному селищу Сартана та мікрорайонам на Лівому березі. Є жертви серед мирних та руйнування.
Увага Залпи гармат, обстріли та авіанальоти, – мер Маріуполя про ситуацію в місті
Однак є сьогодні й перемога – ворожий літак над Маріуполем збили.
Ми чуємо залпи гармат, нас обстрілюють та здійснюють авіанальоти російські війська. Українські військові роблять усе, щоб захистити мирних,
– сказав він.
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Обстановка з продовольством та забезпеченням функціонування міста
Також мер додав, що в Маріуполі організували роботу з доставки зерна. Сьогодні вночі запустили вже виробництво хліба.
Спекли першу партію соціального хліба – 10 тонн,
– додав Бойченко.
Через мережі закладів освіти також забезпечили завезення соціальної води, яку можна отримати безкоштовно. А маріупольські підприємці забезпечують необхідним набором мережі, щоб були запаси продуктів. Також ними забезпечуємо військових.
Звернення мера Маріуполя: дивіться відео