Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что Залужному нужно быть очень аккуратным.

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"Валерий Федорович находится в определенном ореоле. Это большая ответственность. Надо быть очень внимательным, осторожным. С учетом статуса, в котором он сейчас, количество людей, которые будут иметь большое желание воспользоваться этим статусом, будет расти в геометрической прогрессии", – сказал Данилов.

Все возвращается к политике

Данилов сказал, что Залужный должен понимать – его постараются затянуть в политический процесс. Секретарь СНБО считает, что в Украине все возвращается в политический процесс.

Могут начать появляться рядом люди, которые будут рассказывать, советовать, писать, прочее. Их просто очень многое может появиться. У Валерия Федоровича будет большой экзамен и много соблазнов, – отметил Данилов.

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