Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він вважає, що Залужному треба бути дуже обережним.
До теми Вплив інтерв'ю Залужного на Захід: яке озброєння можуть надати Україні
"Валерій Федорович перебуває в певному ореолі. Це велика відповідальність. Треба бути дуже-дуже уважним, обережним. З урахуванням статусу, в якому він зараз, кількість людей, які матимуть велике бажання скористатися цим статусом, зростатиме в геометричній прогресії", – сказав Данілов.
Все повертається до політики
Данілов сказав, що Залужний має розуміти – його намагатимуться затягнути до політичного процесу. Секретар РНБО вважає, що в Україні все повертається до політичного процесу.
Можуть почати з'являтися поруч якісь люди, які розповідатимуть, радитимуть, писатимуть, таке інше. Їх просто дуже багато може з'явитися. У Валерія Федоровича буде великий іспит і багато спокус, – зазначив Данілов.
Заяви Залужного про війну: останні новини
- Головнокомандувач ЗСУ дав інтерв'ю для видання The Economist. Він повідомив, що Росія готує 200 тисяч людей, щоб здійснити новий наступ на Київ. Відтак, Кремль провів не часткову, а повну мобілізацію.
- На думку Залужного, росіяни можуть наступати в січні або весною на Сході, з Півдня або навіть з Білорусі.
- Генерал розповів, що ЗСУ готують велику операцію, але потрібно більше зброї: 300 танків, 600 – 700 БМП, 500 гаубиць.
- Як зазначив Залужний, Крим є головним у закінченні війни з Росією. Для звільнення півострова потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя.