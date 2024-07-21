Валерий Федорович начал свою гражданскую карьеру послом Украины в Великобритании. 18 июля он встретил в аэропорту президента Владимира Зеленского.

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Залужный мог выбрать гражданскую карьеру вместо армии

Людмила Долгоновская рассказала, что когда Залужный учился в академии на оперативно-тактический уровень подготовки и в Национальном университете обороны Украины на оперативно-стратегический уровень, то у него была маленькая зарплата.

Он сам рассказывал о том, что тогда зарплаты не хватало фактически ни на что. Это были мизерные средства, и приходилось параллельно с обучением где-то еще подрабатывать. Было очень трудное положение. И был момент, когда ему предложили другую работу – высокооплачиваемую, с квартирой в Киеве. Он отказался и остался в армии. Это как раз о выборе, о следовании своим целям и профессиональному пути,

– подчеркнула автор книги.

Брат Залужного подтвердил: Валерий Федорович всегда любил военное дело, не сомневался в выборе своего пути и не сошел с него, даже когда многие ушли в бизнес.

О других интересных моментах биографии бывшего главкома Долгоновская не стала рассказывать, мол, не хочет спойлерить.

"С одной стороны, это железный человек со стержнем, со своими принципами, с этой последовательностью в своем выборе и безграничной преданностью своему государству. С другой стороны – достаточно теплый и человечный", – подытожила автор.

Интересно! Книга о Залужном увидит свет в августе в издательстве Vivat – том, по чьей типографии 23 мая ударили россияне. Сейчас ее можно предзаказать.