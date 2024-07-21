Валерій Федорович розпочав свою цивільну кар'єру послом України у Великій Британії. 18 липня він зустрів в аеропорту президента Володимира Зеленського.

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Залужний міг обрати цивільну кар'єру замість армії

Людмила Долгоновська розповіла, що коли Залужний навчався в академії на оперативно-тактичний рівень підготовки і в Національному університеті оборони України на оперативно-стратегічний рівень, то він мав малу зарплатню.

Він сам розповідав про те, що тоді зарплатні не вистачало фактично ні на що. Це були мізерні кошти, і доводилося паралельно з навчанням десь ще підпрацьовувати. Було дуже скрутне становище. І був момент, коли йому запропонували іншу роботу – високооплачувану, з квартирою в Києві. Він відмовився і залишився в війську. Це якраз про вибір, про слідування своїм цілям і професійному шляху,

– підкреслила авторка книги.

Брат Залужного підтвердив: Валерій Федорович завжди любив військову справу, не сумнівався у виборі свого шляху і не зійшов із нього, навіть коли багато хто пішов у бізнес.

Про інші цікаві моменти біографії колишнього головкома Долгоновська не стала розповідати, мовляв, не хоче спойлерити.

"З одного боку, це залізна людина зі стрижнем, зі своїми принципами, з цією послідовністю в своєму виборі і безмежною відданістю своїй державі. З іншого боку – досить тепла і людяна", – підсумувала авторка.

Цікаво! Книга про Залужного побачить світ у серпні у видавництві Vivat – саме тому, по чиїй друкарні 23 травня поцілили росіяни. Наразі її можна передзамовити.