Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о глубоких последствиях российско-украинской войны для всей системы глобальной безопасности.

Об этом говорится в эксклюзивной колонке для "24 Канала".

Какова позиция Залужного?

По мнению генерала, старый мировой порядок и международное право окончательно перестали функционировать в качестве предохранителей от новых конфликтов.

Так, любые дипломатические или деловые соглашения без восстановления действующего права станут лишь предпосылкой для новой войны. Ключевой силой в защите свободы остаются украинские солдаты и ветераны.

В отсутствие такого права (международного – 24 Канал) любые договоренности – это лишь прелюдия к следующей войне, начало которой лишь вопрос времени,

– подчеркивает Валерий Залужный.

Кроме того, он также подчеркивает, что завершение войны не может основываться на бизнес-интересах или торговле свободой. По его мнению, Украина должна победить как государство, защищающее демократию, а Россию необходимо воспринимать как врага, а не потенциального партнера.

Залужный, к тому же, предупреждает, что технологический прогресс и развитие автономного оружия могут постепенно лишить войну человеческого измерения. Потеря памяти, чувства долга, любви и справедливости, по его словам, будет означать не только поражение в войне, но и утрату цивилизационных ценностей.