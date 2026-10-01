Про це йдеться в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Яка позиція Залужного?

На думку генерала, старий світовий порядок і міжнародне право остаточно припинили функціонувати як запобіжники нових конфліктів.

Так, будь-які дипломатичні чи бізнесові домовленості без відновлення дієвого права стануть лише передумовою для нової війни. Ключовою силою у захисті свободи залишаються українські солдати та ветерани.

За відсутності такого права (міжнародного – 24 Канал) будь-які домовленості – це лише прелюдія до наступної війни, початок якої лише питання часу,

– підкреслює Валерій Залужний.

Окрім того, він також наголошує, що завершення війни не може ґрунтуватися на бізнесових інтересах чи торгівлі свободою. На його думку, Україна має перемогти як держава, що захищає демократію, а Росію необхідно сприймати як ворога, а не потенційного партнера.

Залужний, до того ж, застерігає, що технологічний прогрес і розвиток автономної зброї можуть поступово позбавити війну людського виміру. Втрата пам'яті, почуття обов'язку, любові та справедливості, за його словами, означатиме не лише поразку у війні, а й втрату цивілізаційних цінностей.