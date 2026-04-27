Залужный назвал, какие варианты победы Украины есть: какой наиболее реалистичный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал большое интервью, в котором рассказал о своем видении завершения войны. По его мнению, есть как минимум несколько вариантов.

Каждый сценарий имеет определенную политическую цель, которая требует собственной стратегии. В частности, дипломатической, военной, экономической и культурной. Поэтому военные, дипломаты и экономисты будут получать разные задачи в зависимости от выбранной руководством стратегии. Об этом Залужный заявил в интервью.

Какие варианты завершения войны и победы видит Залужный?

Первый – это победить Россию и заставить ее капитулировать. При этом сценарии можно говорить об ощущении безопасности, то есть приобщение к союзу безопасности, неограниченные возможности развития, привлечения средств, политическое и экономическое вхождение в какой-то союз. Но самостоятельно это сложно сделать, поскольку за Россией стоит еще Китай.

В то же время посол предположил, что некоторые территории Украины и при этом сценарии могут быть оккупированы.

Я хочу чувствовать себя дома. Если в этом доме выяснится, что кусок моего огорода или мой сарай заберет мой сосед, – но я все же буду дома. Единственное, что я сделаю вот в этом ощущении, в том, что я дома, – то, что когда я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, что он вернет себе и сарай, и этот огород. И еще он мне поклянется в том, что если он этого не сможет сделать, то он сына своего заставит сделать это,

– высказался Залужный.

Второй вариант: если недостаточно своих сил, то приложить все усилия для того, чтобы кто-то заставил Россию прекратить войну и обеспечил "безопасность, развитие и ощущение дома".

Третий вариант – попытаться договориться с Россией самим.

Капитуляция не является вариантом для Украины, ведь понятно, что оккупанты всех убьют. А потому следует продолжать воевать – и получить более выгодные условия для того, чтобы в итоге все равно прийти к каким-то переговорам.

Залужный считает, что формат переговоров Украина – США – Россия надо расширять, например, приобщив Европу, если Америка не хочет давить на Москву.

Стратегия украинской победы будет зависеть от того, что мы хотим получить, того, как мы хотим этого достичь, и политической воли. Однако сейчас идет война на истощение, которая не имеет военного выхода.

Кто упадет первый и разобьется, тот стопроцентно будет считаться стороной, которая проиграла. Этого не могут допустить ни Россия, ни Украина. И что интересно, и Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы Украина проиграла или Россия,

– подытожил посол.

Обратите внимание! Историк Ярослав Грицак в марте в эфире 24 Канала заявил: есть вариант победы "минимальный" и "максимальный". Первый – дать России понять, что она эту войну не сможет выиграть, то есть стратегическая нейтрализация России. Второй вариант – когда украинцы выйдут из "русского мира" навсегда и войдут в западный мир.

Что говорил Зеленский об окончании войны?

Недавно президент в интервью CNN сказалдавить на Украину неправильно, потому что наше государство защищается. Мировые лидеры, такие как Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Нарендра Моди и другие, "должны сказать Путину, что он должен остановить эту войну".

Зеленский уточнил: "Если мы действительно хотим его остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема. Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он не прав. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают".

Но если на линии соприкосновения не будет иностранных войск, то никакие слова не остановят Путина от того, чтобы начать новую войну.