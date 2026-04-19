Об этом он сообщил в интервью. Бауэр добавил, что Украина придерживается международного гуманитарного права, что является чрезвычайным в ситуации, которая сложилась.
Почему классическая победа в войне сейчас невозможна?
Роб Бауэр считает, что ее время прошло, ведь такую возможность упустили.
Честно говоря, классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. И это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат. Я считаю, что их трудно будет вывести, и мы все должны извлечь из этого урок,
– объяснил адмирал свое мнение.
По его убеждению, Украина могла бы разгромить россиян еще в 2022 году – если бы получила все необходимое. Особенно он указал период с апреля по август.
Если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, результат войны был бы очень-очень другим,
– акцентировал адмирал.
Насколько слаба Россия сейчас?
Бауэр выразил твердое убеждение: Россия уже проиграла эту войну стратегически. Это государство "стало сателлитом Китая, потому что без помощи Китая россияне не смогли бы продолжать эту войну в Украине".
"А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем", – добавил он.
А может ли быть наступление на Украину из Беларуси?
Владимир Зеленский 17 апреля предположил, что Россия в очередной раз попытается втянуть в свою войну Беларусь. Ведь сейчас на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил. "По данным разведки, в приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций", – сообщил президент.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что сам по себе Александр Лукашенко вряд ли начнет полноценную войну против Украины. Но Путин может "отжать" его армию.
Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что белорусская ПВО еще хуже российской. Поэтому Минск вряд ли сможет противостоять ответным ударам со стороны Украины.