Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, как Украина и европейские государства должны отреагировать на это заявление российского Министерства обороны. В то же время Кремль может решиться на атаку по государствам НАТО, в частности, странах Балтии, из-за того, что не может победить в Украине и экономический кризис, что усиливаются в России.

Какая риторика должна быть у Европы в отношении Кремля?

Маломуж подчеркнул, что Москва никогда не нанесет удар по большинству стран, указанных в списке российского оборонного ведомства.

"Могут быть отдельные провокации, например, по странам Балтии. Туда могут залетать дроны или даже ракеты на конкретные объекты. Россияне будут или брать ответственность на себя, или говорить, что якобы прилетели случайные дроны, возможно, даже из Украины. Они будут действовать в зависимости от того, как будет отработана оперативная комбинация или системная провокация с использованием средств России", – подчеркнул генерал армии.

Стоит знать. Минобороны России утверждает, что 26 марта 2026 года европейские страны приняли решение усилить поставки дронов Украине якобы "на фоне роста потерь и недостатка живой силы" в ВСУ. В намерениях Европы якобы масштабирование производства дронов для Украины. Для этого европейские страны будут финансировать "украинские" и "совместные" предприятия на своей территории.



В оборонном ведомстве России расценили это решение "как преднамеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки" во всей Европе. Также россияне пригрозили, что "террористические сценарии" ударов по России дронами, изготовленными в Европе, могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Поэтому странам Европы, которые являются членами НАТО важно, по его мнению, не просто наблюдать, а отреагировать и четко показать, что в случае таких действий, все страны будут считать, что Россия начинает войну против них. Тогда эти страны Альянса объединят свои усилия, чтобы нейтрализовать атаки России и ответить ударами по российской территории или оккупированных территориях Украины.

Это должны быть конкретные предупреждения. Путин понимает только жесткий разговор, когда ему объяснят, что будут гибнуть не только украинцы, а сотни тысяч, а может и миллионы россиян. Если он вступит в глобальный конфликт с НАТО, то это грозит применением ядерного оружия. А это уничтожит Россию и все человечество. Именно такая риторика будет действовать на Кремль,

– уверен Николай Маломуж.

В то же время нужно готовиться к таким ударам как к реальным. Также, по мнению экс-руководителя Службы внешней разведки, по всем оперативным каналам, прежде всего оборонных ведомств России необходимо передать информацию о том, что в случае агрессии, состоятся обратные удары, и Европа и Украина готовы к этому. Тогда перспективы что-то сделать у Москвы не будет.

Какие угрозы со стороны России существуют для Европы?