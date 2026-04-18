Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, як Україна та європейські держави мають відреагувати на цю заяву російського Міністерства оборони. Водночас Кремль може наважитися на атаку по державах НАТО, зокрема, країнах Балтії, через те, що не може перемогти в Україні і економічну кризу, що посилюються в Росії.

Яка риторика має бути у Європи щодо Кремля?

Маломуж наголосив, що Москва ніколи не завдасть удару по більшості країн, що зазначені у списку російського оборонного відомства.

"Можуть бути окремі провокації, наприклад, по країнах Балтії. Туди можуть залітати дрони чи навіть ракети на конкретні об'єкти. Росіяни будуть або брати відповідальність на себе, або говорити, що нібито прилетіли випадкові дрони, можливо, навіть з України. Вони будуть діяти залежно від того, як буде відпрацьована оперативна комбінація або системна провокація з використанням засобів Росії", – наголосив генерал армії.

Варто знати. Міноборони Росії стверджує, що 26 березня 2026 року європейські країни ухвалили рішення посилити постачання дронів Україні нібито "на тлі зростання втрат і нестачі живої сили" у ЗСУ. У намірах Європи начебто масштабування виробництва дронів для України. Для цього європейські країни фінансуватимуть "українські" і "спільні" підприємства на своїй території.



В оборонному відомстві Росії розцінили це рішення "як навмисний крок, що веде до різкої ескалації військово-політичної обстановки" у всій Європі. Також росіяни пригрозили, що "терористичні сценарії" ударів по Росії дронами, виготовленими у Європі, можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Тому країнам Європи, які є членами НАТО важливо, на його думку, не просто спостерігати, а відреагувати і чітко показати, що у випадку таких дій, всі країни будуть вважатимуть, що Росія розпочинає війну проти них. Тоді ці держави Альянсу об'єднають свої зусилля, щоб нейтралізувати атаки Росії і відповісти ударами по російській території чи окупованих територіях України.

Це має бути конкретні попередження. Путін розуміє лише жорстку розмову, коли йому пояснять, що будуть гинути не тільки українці, а сотні тисяч, а може й мільйони росіян. Якщо ж він вступить у глобальний конфлікт з НАТО, то це загрожує застосуванням ядерної зброї. А це знищить Росію і все людство. Саме така риторика буде діяти на Кремль,

– впевнений Микола Маломуж.

Водночас потрібно готуватися до таких ударів як до реальних. Також, на думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, по всіх оперативних каналах, насамперед оборонних відомств Росії потрібно передати інформацію про те, що у разі агресії, відбудуться зворотні удари, і що Європа і Україна готові до цього. Тоді перспективи щось зробити у Москви не буде.

Які загрози з боку Росії існують для Європи?