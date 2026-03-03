Об этом 24 Каналу рассказал историк Ярослав Грицак, отметив, что сейчас Украина проживает определенный кризис, конец которого будет еще не скоро. В то же время именно во время него наша страна имеет возможность измениться к лучшему.

К чему готовиться украинцам?

По словам историка, сейчас Украина имеет два варианта победы: минимальная или максимальная. Победа минимум – это дать России понять, что она эту войну не сможет выиграть. Это стратегическая нейтрализация России, когда она не может получить ни одной стратегической цели. Тактическую – возможно, стратегическую – нет. Очевидно, что стратегическая цель уже получена – Украина никогда не отойдет к России.

В то же время максимальная победа – это когда украинцы выйдут из "русского мира" навсегда и войдут в западный мир, потому что это то, что дает нам гарантию безопасности.

То, что произойдет – это не будет недостойный компромисс. Будет больно и об этом надо говорить. У Зеленского уже начинают об этом говорить. Этот компромисс будет болеть, раздражать, вызывать неприятие, восприятие и так далее, но мы получим то, на что способны,

– подчеркнул он.

Грицак отметил, что победой в 2026 году может стать перемирие. Однако достойная победа – это когда Россия не сможет и не захочет больше никогда воевать против Украины. Именно к этому состоянию надо стремиться. Однако оно не только займет много времени, но и заберет очень высокую цену.

Интересно! Между тем профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас считает, что в краткосрочной перспективе Россия не остановится, поэтому для украинцев война является экзистенциальной. Он также подчеркнул, что украинцы не сдадутся в любом случае.

С исторического обзора, такие войны как российско-украинская, длятся веками с паузами. По мнению историка, сейчас Украина не в начале, но и не в конце.

Мы далеко зашли, поэтому это крепкая середина. Пока в этом времени мы идем достаточно достойно. Несмотря на все эти "холодоморы", казни, мы стоим на удивление всего мира, на удивление Европы. Но очень важно, чтобы мы перенастроились на это,

– сказал Грицак.

В то же время, по мнению историка, сейчас украинцы также могут сохранять позитив и иметь надежду на лучшее, ведь история показывает, что через похожие испытания прошли все успешные страны. Как пример – это Нидерланды и война с Испанией, Франция после Французской революции и тому подобное.

Он подчеркнул, что Америка в XIX веке была глубоко провинциальной, слабой страной, которая перезагрузилась только во времена гражданской войны. Это открыло путь Америке к тому, чтобы она стала супердержавой.

"То есть я надеюсь, что наши потери, боли – все это не зря. Мы через это вместе сейчас переходим и должны перейти. Это показывает, что, во-первых, конца света не будет, потому что мы о нем много говорим. А чем больше мы о нем говорим, тем увереннее, что его не будет. Я это полушутя, полусерьезно говорю", – заметил историк.

Он добавил, что Украина имеет огромный потенциал, и именно война позволяет кардинально изменить некоторые вещи. Именно поэтому важно не только говорить, что мы выстоим, но и иметь надежду.

Важно! Кроме веры в лучшее будущее нашей страны, сейчас украинцы как никогда должны поддерживать свою армию. Призываем читателей присоединиться к сбору для дивизиона артрозведки Нацгвардии, который работает на Купянском и Покровском направлениях, по ссылке или номером карты – 4874100024719398. За донат от 200 гривен вы можете выиграть книгу "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" с подписью Ярослава Грицака.

Окончание войны: каким его видят в Украине?