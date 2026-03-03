Про це 24 Каналу розповів історик Ярослав Грицак, зауваживши, що зараз Україна проживає певну кризу, кінець якої буде ще не скоро. Водночас саме під час неї наша країна має нагоду змінитись на краще.

До чого готуватись українцям?

За словами історика, зараз Україна має два варіанти перемоги: мінімальна або максимальна. Перемога мінімум – це дати Росії зрозуміти, що вона цю війну не зможе виграти. Це стратегічна нейтралізація Росії, коли вона не може здобути жодної стратегічної цілі. Тактичну – можливо, стратегічну – ні. Очевидно, що стратегічна ціль уже здобута – Україна ніколи не відійде до Росії.

Водночас максимальна перемога – це коли українці вийдуть з "русского міра" назавжди і увійдуть в західний світ, бо це те, що дає нам гарантію безпеки.

Те, що станеться – це не буде негідний компроміс. Буде боляче і про це треба казати. У Зеленського вже починають про це говорити. Цей компроміс болітиме, дратуватиме, викликатиме несприйняття, сприйняття і таке інше, але ми отримаємо те, на що спроможні,

– наголосив він.

Грицак зазначив, що перемогою у 2026 році може стати перемир'я. Однак гідна перемога – це коли Росія не зможе і не захоче більше ніколи воювати проти України. Саме до цього стану треба прагнути. Однак він не тільки займе багато часу, але й забере дуже високу ціну.

Цікаво! Тим часом професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас вважає, що у короткостроковій перспективі Росія не зупиниться, тому для українців війна є екзистенційною. Він також підкреслив, що українці не здадуться у будь-якому випадку.

З історичного огляду, такі війни як російсько-українська, тривають століттями з паузами. На думку історика, зараз Україна не на початку, але й не в кінці.

Ми далеко зайшли, тому це міцна середина. Поки в цьому часі ми йдемо досить гідно. Попри всі ці "холодомори", страти, ми стоїмо на здивування всього світу, на здивування Європи. Але дуже важливо, щоб ми переналаштувались на це,

– сказав Грицак.

Водночас, на думку історика, зараз українці також можуть зберігати позитив і мати надію на краще, адже історія показує, що через схожі випробування пройшли усі успішні країни. Як приклад – це Нідерланди й війна з Іспанією, Франція після Французької революції тощо.

Він підкреслив, що Америка в XIX столітті була глибоко провінційною, слабкою країною, яка перезавантажилася тільки в часи громадянської війни. Це відкрило шлях Америці до того, щоб вона стала супердержавою.

"Тобто я надіюся, що наші втрати, болі – все це не даремно. Ми через це разом зараз переходимо й мусимо перейти. Це показує, що, по-перше, кінця світу не буде, тому що ми про нього багато говоримо. А чим більше ми про нього говоримо, тим певніше, що його не буде. Я це напівжартома, напівсерйозно говорю", – зауважив історик.

Він додав, що Україна має величезний потенціал, і саме війна дає змогу кардинально змінити деякі речі. Саме тому важливо не тільки казати, що ми вистоїмо, але й мати надію.

Закінчення війни: яким його бачать в Україні?